Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны Соединённых Штатов.
Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны США
  • РИА Новости

Он заявил, что «враждебность и непредсказуемость действий американской стороны» обязывает Россию быть готовой к худшим сценариям.

«То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы всё время находитесь в мобилизованном состоянии. Но в целом, видите, у нас с вами получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаёте по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объём этих отношений», — объяснил Песков.

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.

Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.

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