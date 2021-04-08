Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны США
- РИА Новости
Он заявил, что «враждебность и непредсказуемость действий американской стороны» обязывает Россию быть готовой к худшим сценариям.
«То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы всё время находитесь в мобилизованном состоянии. Но в целом, видите, у нас с вами получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаёте по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объём этих отношений», — объяснил Песков.
Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.
Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.