Учёный РАН Зелёный оценил влияние санкций на развитие лунной программы

Санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Учёный в комментарии «Известиям» напомнил, что пуск аппарата «Луна-25» станет первой в истории человечества посадкой к полярной области. По мнению Зелёного, если проект удастся реализовать, можно будет надеяться и на следующие запуски.

В то же время санкции привели к отмене проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс». Собеседник агентства заявил, что запланированный запуск на октябрь 2022 года, вероятнее всего, не состоится.

«Это большая потеря и для науки, и для людей. Но это решение было принято не нами. И российские, и многие европейские учёные считают этот шаг ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом», — подчеркнул Зелёный.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Кроме того, Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.