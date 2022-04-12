Учёный РАН Зелёный оценил влияние санкций на развитие лунной программы
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Учёный в комментарии «Известиям» напомнил, что пуск аппарата «Луна-25» станет первой в истории человечества посадкой к полярной области. По мнению Зелёного, если проект удастся реализовать, можно будет надеяться и на следующие запуски.
В то же время санкции привели к отмене проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс». Собеседник агентства заявил, что запланированный запуск на октябрь 2022 года, вероятнее всего, не состоится.
«Это большая потеря и для науки, и для людей. Но это решение было принято не нами. И российские, и многие европейские учёные считают этот шаг ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом», — подчеркнул Зелёный.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».
Кроме того, Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.