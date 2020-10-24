В США принесли извинения российским учёным за отказ публиковать статью

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Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) принёс российским учёным извинения за отказ в публикации статьи в научном журнале из-за санкций.
В США принесли извинения российским учёным за отказ публиковать статью
  • РИА Новости
  • © Роман Владимиров

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — приводит РИА Новости ответ американской организации.

Союз предложил авторам повторно подать статью на рассмотрение к публикации. Там пообещали рассмотреть исследование российских учёных наравне с другими заявками.

Ранее в Институте прикладной физики Российской академии наук заявили, что AGU не стал публиковать в журнале Geophysical Research Letters статью российских учёных под названием «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством».

В американском союзе объяснили своё решение тем, что не могут рассматривать работы, которые получают финансирование правительства России и Минобразования.

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