«Анклав для будущего освоения»: как в Калифорнии появилась российская крепость Росс
- Строения крепости Росс
- Gettyimages.ru
- © Carol M. Highsmith/Buyenlarge
11 сентября 1812 года (30 августа 1812 года по старому стилю) было завершено строительство русской крепости Росс на территории современной Калифорнии. Российская колония просуществовала в Америке почти 30 лет. Однако, по словам историков, в XIX веке Россия не смогла извлечь из деятельности калифорнийских колонистов какой-то весомой экономической или политической пользы, и крепость стала одной из утраченных возможностей империи. В наши дни Форт-Росс превратился в популярный американский музей.
«Наладить поставки продовольствия»
Во второй половине XVIII века на островах у северо-западного побережья Северной Америки начали массово возникать русские поселения. Они основывались по инициативе купцов, занимавшихся промыслом пушного зверя, в частности калана.
«Мех калана был своего рода мягким золотом, которое заставляло наших промысловиков двигаться всё дальше на восток», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН доктор исторических наук Александр Петров.
В 1798 году в Иркутске была создана акционерная Соединённая американская компания, преобразованная год спустя императором Павлом I в Российско-американскую компанию и получившая монопольное право на целый ряд видов экономической деятельности на северо-западе Америки. Основную прибыль компании приносила добыча пушнины.
«Но вскоре после основания первых поселений возникла продовольственная проблема: русские люди привыкли к хлебу, а диета из рыбы и водорослей, с которой они столкнулись в прибрежных районах Аляски, была весьма специфична и подходила не всем — нужно было налаживать поставки продовольствия и некоторых других товаров. Тогда возникла мысль о том, что привычные для русских людей продукты можно доставлять с земель, лежащих южнее», — рассказал Петров.
По словам историков, первым идею о целесообразности освоения Калифорнии ещё в 1786 году высказал выдающийся российский землепроходец Григорий Шелихов. А в начале XIX века дипломат Николай Резанов предложил главному правителю российских колоний в Америке Александру Баранову создать в Калифорнии аграрное поселение. Баранову идея понравилась. Для поиска места под будущую колонию в 1808 году он отправил к берегам Калифорнии экспедицию под руководством служащего Российско-американской компании Ивана Кускова.
- Александр Баранов
- © Wikimedia commons
По словам историков, Кусков разбил лагерь примерно в 80 км к северу от современного Сан-Франциско. Он провёл в Калифорнии около восьми месяцев, установил хорошие отношения с местными индейцами и заготовил значительное количество ценных мехов. В 1811 году Кусков совершил новую экспедицию в Калифорнию, во время которой примерно в 30 км от залива Бодега обнаружил плато, удобное для основания постоянного поселения.
Вернувшись на Аляску, Кусков объявил о наборе будущих колонистов. Желающих хватало, так как многие промысловики устали от суровых северных условий и хотели жить в более благоприятном климате. В работах историков существуют разночтения в оценке числа первых калифорнийских поселенцев, однако большинство экспертов полагают, что речь шла о примерно 25 русских и 80 алеутах.
Крепость Росс
У историков нет единого мнения относительно того, когда точно была заложена крепость Росс. В различных источниках фигурируют даты, относящиеся и к марту, и к маю 1812 года. Ведущий научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН Алексей Истомин в разговоре с RT пояснил, что в середине марта 1812 года экспедиция Кускова достигла района залива Бодега, а 27 мая (15 мая по старому стилю), предположительно, в Калифорнии было заложено русское укрепление. Однако днём рождения поселения следует считать официальное открытие крепости 11 сентября 1812 года (30 августа 1812 года по старому стилю). В этот день над возведённым под руководством Кускова острогом был поднят флаг Российско-американской компании.
По словам учёных, у основателей крепости было несколько вариантов названия для неё. Чтобы остановиться на каком-то одном, они решили бросить жребий. Так укрепление получило название крепость Росс (по некоторым данным, от сокращённого «Россия», по другим — от названия народа, давшего своё имя первому государству восточных славян, — россы). В официальных документах также можно встретить упоминания о «селении Росс» и «конторе Росс». Широко известное в наши дни название Форт-Росс было дано поселению американцами через несколько десятилетий после его основания.
«Изначально крепость Росс рассматривалась как анклав для будущего освоения территорий Северо-Американского континента. Главным для русских первопоселенцев было закрепиться на новом месте», — рассказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, на первом месте среди видов экономической деятельности для поселенцев крепости Росс стояло производство сельскохозяйственной продукции, на втором — добыча пушнины.
«Меха и на Аляске своего хватало, а вот с продовольствием там были серьёзные проблемы», — подчеркнул эксперт.
Кусков постарался наладить хорошие отношения с местными индейцами. В уплату за землю, занятую поселением, им были переданы предметы одежды, одеяла, топоры, мотыги и бусы.
- Дом Кускова
- Gettyimages.ru
- © George Rose
По словам историков, в это время на территорию Калифорнии претендовала Испания, однако участок побережья, на котором возникло русское поселение, ею фактически не контролировался. По мнению Владимира Васильева, представители Российско-американской компании специально не стали спускаться южнее, чтобы не провоцировать конфликт с Мадридом.
«Испанцы крепость Росс официально не признали и потребовали, чтобы русские удалились. Однако на практике никаких конфликтов не было. Это были формальные ноты протеста, на которые Российско-американская компания отвечала, что ей нужно связаться с Санкт-Петербургом. Завязывалась длительная переписка, менялись должностные лица, и споры на время сходили на нет», — рассказал Александр Петров.
Как отмечают эксперты, после возведения стен и установки на них примерно 40 пушек крепость стала практически неприступна. Никакой военной силы, готовой поспорить с русскими за их право на селение Росс, в регионе просто не было.
- Конторы Форт-Росса
- © Wikimedia commons
На территории крепости располагался дом правителя колонии, помещения, в которых жили офицеры, казармы, церковь и другие строения.
По словам историков, зима 1812—1813 годов была для российских поселенцев достаточно тяжёлой из-за плохой погоды и настороженного отношения испанцев. Однако в дальнейшем благодаря дипломатическим усилиям Кускова между испанскими чиновниками и помещиками установились хорошие неформальные отношения с русскими. Колония закупала у испанцев скот, лошадей, пшеницу, бобы и различные припасы.
На берегу Тихого океана русские поселенцы оборудовали гавань для своих судов, а затем возвели небольшую верфь. В районе крепости начали разводить скот и выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Продукты отправляли на Аляску.
- Стены и юго-западный блокгауз
- Gettyimages.ru
- © George Rose
«Со временем в стороне от крепости русские поселенцы построили несколько ферм типа американских ранчо, на которых успешно разводили скот», — рассказал Виталий Захаров.
По словам историков, именно благодаря русским поселенцам в Калифорнии появились первые ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники. Помимо аграрного производства, в российской колонии наладили и промышленность. Русские поселенцы обрабатывали металл, производили мебель, черепицу, колёса, бочки, повозки, оконные рамы, строили для испанцев суда.
Как отметил Виталий Захаров, в период максимального процветания колонии в крепости и в подконтрольных ей поселениях проживали 200—300 человек: служащие Российско-американской компании из числа русских и алеутов, местные индейцы и потомки от смешанных браков.
- Форт-Росс в 1828 году
- Gettyimages.ru
- © MPI
Однако успешность экономической деятельности колонии оценивается историками неоднозначно. Согласно официальным отчётам, на протяжении всего времени своего существования она оставалась убыточной.
«Житницей Аляски селение Росс не стало. Наладить производство зерновых в достаточном количестве, предположительно из-за климатических условий, не удалось. В итоге интерес российского правительства к колонии угас, она была предоставлена сама себе», — заявил Виталий Захаров.
По его словам, в 1820-е годы из-за крепости возникла политическая проблема. Ставшая в 1821 году независимой от Испании Мексика была готова признать крепость российской, но только в обмен на установление дипломатических отношений. Однако консервативно настроенный император Николай I не хотел даже обсуждать перспективу официального признания бывших европейских колоний независимыми.
- Селение Росс
- © Wikimedia commons
Вместе с тем существует и другая точка зрения, согласно которой проблемы селения Росс были связаны с тем, что его искусственно пытались представить убыточным. Сторонником этой теории был, в частности, известный российский военно-морской деятель Василий Завойко. Он утверждал, что на позднем этапе существования колонии её власти «продавали много хлеба на сторону» и обогащались лично. По мнению части историков, это и привело к тому, что колония стала выглядеть в глазах российских властей несостоятельной.
В конце 1830-х годов начался поиск потенциального покупателя селения Росс. Компания Гудзонова залива в покупке поселения оказалась не заинтересована, а правительство Мексики хотело получить крепость бесплатно. В итоге колония была продана в 1841 году американо-мексиканскому предпринимателю Джону Саттеру за 42 857 рублей серебром. Позднее Саттер перепродал землю другим предпринимателям. В наши дни в крепости, известной теперь как Форт-Росс, открыт музей.
«Представления об убыточности селения Росс были ошибочны и основывались на отчётах её последних правителей. Колонию можно было успешно развивать, но, к сожалению, этой возможностью в России тех лет так и не воспользовались», — подытожил Александр Петров.
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