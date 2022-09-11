«Анклав для будущего освоения»: как в Калифорнии появилась российская крепость Росс

210 лет назад на территории современной Калифорнии была основана российская колония, известная как крепость Росс (в американских источниках — Форт-Росс). Её основным назначением было обеспечение сельскохозяйственной продукцией российских владений на Аляске. Кроме того, у берегов Калифорнии шла добыча калана, мех которого в XIX веке, по словам историков, называли мягким золотом. Эксперты расходятся в оценках того, почему деятельность русских колонистов в Калифорнии была свёрнута. Одни утверждают, что крепость Росс не оправдала возложенных на неё экономических ожиданий, другие считают уход русских из Калифорнии политической ошибкой, имевшей коррупционные корни.

11 сентября 1812 года (30 августа 1812 года по старому стилю) было завершено строительство русской крепости Росс на территории современной Калифорнии. Российская колония просуществовала в Америке почти 30 лет. Однако, по словам историков, в XIX веке Россия не смогла извлечь из деятельности калифорнийских колонистов какой-то весомой экономической или политической пользы, и крепость стала одной из утраченных возможностей империи. В наши дни Форт-Росс превратился в популярный американский музей.

«Наладить поставки продовольствия»

Во второй половине XVIII века на островах у северо-западного побережья Северной Америки начали массово возникать русские поселения. Они основывались по инициативе купцов, занимавшихся промыслом пушного зверя, в частности калана.

«Мех калана был своего рода мягким золотом, которое заставляло наших промысловиков двигаться всё дальше на восток», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН доктор исторических наук Александр Петров.

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В 1798 году в Иркутске была создана акционерная Соединённая американская компания, преобразованная год спустя императором Павлом I в Российско-американскую компанию и получившая монопольное право на целый ряд видов экономической деятельности на северо-западе Америки. Основную прибыль компании приносила добыча пушнины.

«Но вскоре после основания первых поселений возникла продовольственная проблема: русские люди привыкли к хлебу, а диета из рыбы и водорослей, с которой они столкнулись в прибрежных районах Аляски, была весьма специфична и подходила не всем — нужно было налаживать поставки продовольствия и некоторых других товаров. Тогда возникла мысль о том, что привычные для русских людей продукты можно доставлять с земель, лежащих южнее», — рассказал Петров.

По словам историков, первым идею о целесообразности освоения Калифорнии ещё в 1786 году высказал выдающийся российский землепроходец Григорий Шелихов. А в начале XIX века дипломат Николай Резанов предложил главному правителю российских колоний в Америке Александру Баранову создать в Калифорнии аграрное поселение. Баранову идея понравилась. Для поиска места под будущую колонию в 1808 году он отправил к берегам Калифорнии экспедицию под руководством служащего Российско-американской компании Ивана Кускова.

Александр Баранов

© Wikimedia commons

По словам историков, Кусков разбил лагерь примерно в 80 км к северу от современного Сан-Франциско. Он провёл в Калифорнии около восьми месяцев, установил хорошие отношения с местными индейцами и заготовил значительное количество ценных мехов. В 1811 году Кусков совершил новую экспедицию в Калифорнию, во время которой примерно в 30 км от залива Бодега обнаружил плато, удобное для основания постоянного поселения.

Вернувшись на Аляску, Кусков объявил о наборе будущих колонистов. Желающих хватало, так как многие промысловики устали от суровых северных условий и хотели жить в более благоприятном климате. В работах историков существуют разночтения в оценке числа первых калифорнийских поселенцев, однако большинство экспертов полагают, что речь шла о примерно 25 русских и 80 алеутах.

Крепость Росс

У историков нет единого мнения относительно того, когда точно была заложена крепость Росс. В различных источниках фигурируют даты, относящиеся и к марту, и к маю 1812 года. Ведущий научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН Алексей Истомин в разговоре с RT пояснил, что в середине марта 1812 года экспедиция Кускова достигла района залива Бодега, а 27 мая (15 мая по старому стилю), предположительно, в Калифорнии было заложено русское укрепление. Однако днём рождения поселения следует считать официальное открытие крепости 11 сентября 1812 года (30 августа 1812 года по старому стилю). В этот день над возведённым под руководством Кускова острогом был поднят флаг Российско-американской компании.

По словам учёных, у основателей крепости было несколько вариантов названия для неё. Чтобы остановиться на каком-то одном, они решили бросить жребий. Так укрепление получило название крепость Росс (по некоторым данным, от сокращённого «Россия», по другим — от названия народа, давшего своё имя первому государству восточных славян, — россы). В официальных документах также можно встретить упоминания о «селении Росс» и «конторе Росс». Широко известное в наши дни название Форт-Росс было дано поселению американцами через несколько десятилетий после его основания.

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«Изначально крепость Росс рассматривалась как анклав для будущего освоения территорий Северо-Американского континента. Главным для русских первопоселенцев было закрепиться на новом месте», — рассказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, на первом месте среди видов экономической деятельности для поселенцев крепости Росс стояло производство сельскохозяйственной продукции, на втором — добыча пушнины.

«Меха и на Аляске своего хватало, а вот с продовольствием там были серьёзные проблемы», — подчеркнул эксперт.

Кусков постарался наладить хорошие отношения с местными индейцами. В уплату за землю, занятую поселением, им были переданы предметы одежды, одеяла, топоры, мотыги и бусы.

Дом Кускова

Gettyimages.ru

© George Rose

По словам историков, в это время на территорию Калифорнии претендовала Испания, однако участок побережья, на котором возникло русское поселение, ею фактически не контролировался. По мнению Владимира Васильева, представители Российско-американской компании специально не стали спускаться южнее, чтобы не провоцировать конфликт с Мадридом.

«Испанцы крепость Росс официально не признали и потребовали, чтобы русские удалились. Однако на практике никаких конфликтов не было. Это были формальные ноты протеста, на которые Российско-американская компания отвечала, что ей нужно связаться с Санкт-Петербургом. Завязывалась длительная переписка, менялись должностные лица, и споры на время сходили на нет», — рассказал Александр Петров.

Как отмечают эксперты, после возведения стен и установки на них примерно 40 пушек крепость стала практически неприступна. Никакой военной силы, готовой поспорить с русскими за их право на селение Росс, в регионе просто не было.

Конторы Форт-Росса

© Wikimedia commons

На территории крепости располагался дом правителя колонии, помещения, в которых жили офицеры, казармы, церковь и другие строения.

По словам историков, зима 1812—1813 годов была для российских поселенцев достаточно тяжёлой из-за плохой погоды и настороженного отношения испанцев. Однако в дальнейшем благодаря дипломатическим усилиям Кускова между испанскими чиновниками и помещиками установились хорошие неформальные отношения с русскими. Колония закупала у испанцев скот, лошадей, пшеницу, бобы и различные припасы.

На берегу Тихого океана русские поселенцы оборудовали гавань для своих судов, а затем возвели небольшую верфь. В районе крепости начали разводить скот и выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Продукты отправляли на Аляску.

Стены и юго-западный блокгауз

Gettyimages.ru

© George Rose

«Со временем в стороне от крепости русские поселенцы построили несколько ферм типа американских ранчо, на которых успешно разводили скот», — рассказал Виталий Захаров.

По словам историков, именно благодаря русским поселенцам в Калифорнии появились первые ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники. Помимо аграрного производства, в российской колонии наладили и промышленность. Русские поселенцы обрабатывали металл, производили мебель, черепицу, колёса, бочки, повозки, оконные рамы, строили для испанцев суда.

Как отметил Виталий Захаров, в период максимального процветания колонии в крепости и в подконтрольных ей поселениях проживали 200—300 человек: служащие Российско-американской компании из числа русских и алеутов, местные индейцы и потомки от смешанных браков.

Форт-Росс в 1828 году

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© MPI

Однако успешность экономической деятельности колонии оценивается историками неоднозначно. Согласно официальным отчётам, на протяжении всего времени своего существования она оставалась убыточной.

«Житницей Аляски селение Росс не стало. Наладить производство зерновых в достаточном количестве, предположительно из-за климатических условий, не удалось. В итоге интерес российского правительства к колонии угас, она была предоставлена сама себе», — заявил Виталий Захаров.

По его словам, в 1820-е годы из-за крепости возникла политическая проблема. Ставшая в 1821 году независимой от Испании Мексика была готова признать крепость российской, но только в обмен на установление дипломатических отношений. Однако консервативно настроенный император Николай I не хотел даже обсуждать перспективу официального признания бывших европейских колоний независимыми.

Селение Росс

© Wikimedia commons

Вместе с тем существует и другая точка зрения, согласно которой проблемы селения Росс были связаны с тем, что его искусственно пытались представить убыточным. Сторонником этой теории был, в частности, известный российский военно-морской деятель Василий Завойко. Он утверждал, что на позднем этапе существования колонии её власти «продавали много хлеба на сторону» и обогащались лично. По мнению части историков, это и привело к тому, что колония стала выглядеть в глазах российских властей несостоятельной.

В конце 1830-х годов начался поиск потенциального покупателя селения Росс. Компания Гудзонова залива в покупке поселения оказалась не заинтересована, а правительство Мексики хотело получить крепость бесплатно. В итоге колония была продана в 1841 году американо-мексиканскому предпринимателю Джону Саттеру за 42 857 рублей серебром. Позднее Саттер перепродал землю другим предпринимателям. В наши дни в крепости, известной теперь как Форт-Росс, открыт музей.

«Представления об убыточности селения Росс были ошибочны и основывались на отчётах её последних правителей. Колонию можно было успешно развивать, но, к сожалению, этой возможностью в России тех лет так и не воспользовались», — подытожил Александр Петров.