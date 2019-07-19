Развитие Русской Аляски: какую роль сыграла основанная 220 лет назад Российско-американская компания

19 июля 1799 года император Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании, дарующий ей монопольные права на ведение торгово-промышленной деятельности на Аляске. Документ гарантировал покровительство государя, а также позволял открывать и осваивать новые территории. Как отмечают историки, Российско-американская компания стала первой полноценной акционерной корпорацией в стране. Благодаря её деятельности Российская империя смогла укрепить оборону в Тихоокеанском регионе, расширить экономические отношения с Китаем и Японией, а также развить инфраструктуру Дальнего Востока.

220 лет назад была официально учреждена Российско-американская компания. Благодаря её деятельности Россия получала прибыль от коммерческих проектов в северной части Тихого океана, проводила научные исследования и отправляла кругосветные экспедиции.

Русские путешественники

Вопрос, когда именно русские впервые достигли побережья Аляски, до сих пор остаётся открытым. Первым официально подтверждённым посещением северо-западной части Америки стал визит на Аляску бота «Святой Гавриил» под командованием геодезиста Михаила Гвоздева и подштурмана Ивана Фёдорова 21 августа 1732 года. Экипаж корабля проследовал вдоль северо-западного побережья Аляски и составил его первую карту.

Согласно некоторым данным, русские посещали Аляску и раньше. Во времена Ивана Грозного её берегов могли достичь новгородские мореплаватели, а в 1648 году — участники экспедиции Семёна Дежнёва.

Во второй половине XVIII века близ побережья Аляски на острове Уналашка возникло русское торговое поселение.

«Первая акционерная компания»

Видную роль в начале масштабного освоения Россией северо-западной части Америки сыграл купец и путешественник Григорий Шелихов. В 1783 году он создал совместное предприятие с семьёй купцов Голиковых и отправился с ними в морскую экспедицию к берегам Аляски. Они посетили Уналашку, а в 1784 году основали поселение на острове Кадьяк.

Поселение Григория Шелихова на острове Кадьяк

© Alaska State Library

Помимо Шелихова и его компаньонов, в Северной Америке временно закрепились люди якутского купца Павла Лебедева-Ласточкина. Они добрались до залива Кука и основали Николаевский редут (в наши дни — город Кенай). Однако впоследствии лебедевцы не выдержали конкуренции с шелиховцами и покинули Аляску.

Основанное Шелиховым и Голиковыми предприятие называлось «Северо-восточная компания». После достижения первых успехов Шелихов вернулся в Россию с рядом предложений к властям: вывести его предприятие из юрисдикции камчатской и охотской администрации, отправить в Америку военных, священников и специалистов в разных отраслях, разрешить компании напрямую торговать с азиатскими странами, запретить иностранцам вести коммерческую деятельность на Аляске.

Также по теме Российский Колумб: какую роль в мировой истории сыграл мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен 20 сентября 1778 года родился один из величайших мореплавателей в мировой истории — Фаддей Беллинсгаузен. Преодолев широты, которые не...

Комиссия о коммерции в 1788 году в докладе о плавании и торговле на Тихом океане ходатайствовала перед Екатериной II о предоставлении Шелихову и его компаньонам торгово-промышленной монополии. Однако императрица была против этой идеи и отвергла ходатайство. Но в 1796 году Екатерина II скончалась, и трон занял её сын Павел I — сторонник реализации российских проектов в далёких землях.

Дело Шелихова унаследовали его вдова и зять — высокопоставленный чиновник Николай Резанов, который был в хороших отношениях с новым императором.

В 1797 году Резанов стал обер-секретарём правительствующего Сената. В том же году его тёща, Наталья Шелихова, объединила свои капиталы с Голиковыми и иркутским купцом Николаем Мыльниковым. Тогда же Павел I издал указ, которым одобрил создание «Американской Голикова, Шелихова и Мыльникова компании». После некоторых финансовых трений компаньоны отправили проект нового предприятия в Санкт-Петербург.

В июле 1799 года на собрании Совета при высочайшем дворе были рассмотрены основные документы будущего предприятия. 19 июля указ о создании Российско-американской компании был подписан Павлом I и официально опубликован. Положения о работе компании учитывали опыт ранее существовавших в России торговых обществ и иностранных монополий, действовавших в Азии и Америке. Монопольные торгово-промысловые функции сочетались с казёнными: государство делегировало Российско-американской компании часть своих полномочий.

Фрагмент Указа Павла I об образовании Российско-американской компании

«Принято считать, что до 1822 года Российско-американская компания была единственной полноценной акционерной компанией в России», — пишет в статье «Особенности становления и развития акционерных компаний в России: дореволюционный и советский период» кандидат экономических наук Владимир Ключко.

Как рассказал в интервью RT главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор МГЛУ и РГУ им. С.А. Есенина, доктор исторических наук Александр Петров, Российско-американской компании принадлежало первенство сразу в нескольких областях.

«Это была первая в России акционерная монопольная компания, первая акционерная компания, пользовавшаяся высочайшим покровительством императора, первая акционерная компания в современном понимании — с ограниченной ответственностью», — отметил он.

Русская Америка

Первым правителем Русской Америки стал купец Александр Баранов, ранее управлявший делами крупнейшей компании Шелихова. Он основал на Ситке крепость Новоархангельск, сделав её административным центром русских владений.

Баранов руководил обороной колонии и расширением системы её торговых связей. По его указанию была основана русская колония в Калифорнии — Форт-Росс — и установлены коммерческие отношения с различными азиатско-тихоокеанскими территориями. Кроме того, правитель наладил в Русской Америке судостроение и добычу полезных ископаемых, построил медеплавильный завод и школу. Его память увековечена в топонимах на территории России и США.

Также по теме Исторический расчёт: почему Россия продала Аляску 150 лет назад, 18 октября 1867 года, в городе Новоархангельск (теперь он называется Ситка) был спущен российский стяг и поднят флаг...

Со временем управление Русской Америкой было передано российским офицерам. Большинство из них поддерживали в колонии порядок, а также защищали права русских поселенцев и местных жителей. Однако в коммерции они разбирались хуже купцов, поэтому экономическое развитие колонии шло не так быстро, как при Баранове. Впрочем, работа Российско-американской компании всё равно приносила значительные доходы.

«Деятельность Российско-американской компании была одной из наиболее прибыльных в России XIX века. Благодаря ей происходило комплексное развитие Дальневосточного региона, развивалась инфраструктура, активизировались торговые отношения между Россией и Китаем. С Аляски в Поднебесную везли меха, а оттуда — хлопок, шёлк и чай», — пояснил Петров.

Помимо коммерческой деятельности, Российско-американская компания активно содействовала научным и географическим исследованиям. При её поддержке с 1804 по 1840 годы было организовано 25 экспедиций, включая 15 кругосветных, в частности первое в истории России путешествие под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

Российско-американская компания предпринимала попытки по налаживанию дипломатических и экономических отношений между Россией и Японией, а также развивала Курильские острова. Сотрудник компании доктор Егор Шеффер вёл переговоры об установлении российского протектората над Гавайскими островами и построил на их территории три крепости. Однако в дальнейшем его проект отверг император Александр I.

Флаг Российско-американской компании. 1806 год

© Wikipedia

«В мире насчитывается около 20 музеев, содержащих экспонаты, полученные из Русской Америки, в частности предметы быта и маски местного населения. С помощью Российско-американской компании исследовались атмосферные явления, флора и фауна», — рассказал Петров.

Конец эпохи

Как отметил Александр Петров, для российского руководства владения в Северной Америке имели огромное значение. Благодаря им Россия «подтвердила статус мировой державы, получила рычаг воздействия на другие страны и возможность противодействовать военным посягательствам», пояснил эксперт.

«Наличие владений в Америке позволило подтолкнуть к необходимым для России решениям Англию и Испанию в ходе Русско-турецкой войны. А во время Крымской войны руководство Российско-американской компании заключило соглашение о продолжении сотрудничества с британской Компанией Гудзонова залива, резко повысившее уровень защищённости России в Тихоокеанском регионе. Это был беспрецедентный случай в мировых масштабах», — отметил историк.

Этнографическая карта Русской Америки 1860 года. Жёлтым отмечены эскимосы и алеуты, серым — индейцы

© Wikipedia

По словам Петрова, управленческая деятельность в Российско-американской компании была хорошо организована.

«В то время не было телефона и интернета. Тем не менее, несмотря на огромные расстояния, все важные решения принимались своевременно», — заявил эксперт.

Особого внимания, по словам Петрова, заслуживает политика Российско-американской компании в отношении коренного населения Северной Америки. Отдельные конфликты имели место, однако никто в России, в отличие от многих других мировых держав, не ставил задач по планомерному уничтожению местных жителей.

«Представители Российско-американской компании стремились к развитию дружеских отношений», — отметил он.

Несмотря на успехи компании, в 60-е годы XIX века ряд высокопоставленных чиновников ратовали за продажу США русских владений в Америке. Главным идеологом проекта передачи Аляски Штатам, по словам Петрова, стал великий князь Константин Николаевич, убедивший в целесообразности сделки Александра II.

Как пишет в статье «Кто и зачем продал Русскую Америку» декан факультета международных отношений МГИМО, доктор исторических наук Юрий Булатов, «излишняя самостоятельность Российско-американской компании и неопределённость в развитии российско-американских отношений особенно тревожила великого князя Константина Николаевича. На карту был поставлен его личный престиж. И морской министр принял решение разрубить этот гордиев узел одним махом. Он полагал, что добровольная уступка американцам Русской Америки позволит не только устранить гипотетическую угрозу военного конфликта с США, но и надолго стабилизировать обстановку в регионе».

Также по теме «Государство изменилось наглядно и окончательно»: как реформы Александра II повлияли на историю России 29 апреля 1818 года в Москве родился будущий император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский Александр II. Он вошёл...

28 декабря 1866 года руководство империи на особом заседании приняло решение о продаже североамериканских владений Соединённым Штатам. 30 марта 1877 года Русская Америка была передана США за $7,2 млн (более 9 млн царских рублей).

«Американцы получили право немедленно после ратификации договора вступить в права владения Русской Америкой, территорию которой они сразу начали осваивать и заселять, а российская сторона должна была терпеливо ждать более десяти месяцев, когда США соизволят оплатить сделку», — пишет Булатов.

Как отмечает доктор исторических наук, «все статьи договора были составлены однобоко — в пользу покупателя (США), а не продавца (России). Складывается впечатление, будто речь шла не о равноправном партнёрстве России и США, а о подписании мирового соглашения между побеждённым и победителем».

В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат исторических наук Иван Цветков рассказал в беседе с RT, что власти империи не находили ресурсов для развития и обороны своих американских владений.

«Если бы на тот момент существовало свободное движение капитала и жителей страны для заселения Аляски, проект мог быть успешным», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Александр Петров, «в последние годы учёные, задействованные в проекте «Историко-культурное наследие Русской Америки», при содействии Российского научного фонда вводят в научный оборот значительный объём документов о деятельности Российско-американской компании, полученных в различных странах мира.