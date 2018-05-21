В МИД России назвали честной сделку по продаже Аляски США

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Замдиректора историко-документального департамента МИД России, доктор исторических наук Артём Рудницкий заявил, что сделка 1867 года между Российской империей и США по продаже Аляски была честной и выгодной обеим сторонам.
В МИД России назвали честной сделку по продаже Аляски США
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«Я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени», — приводит РИА Новости слова историка.

Он отметил, что продажа была обусловлена несколькими причинами, включая нерентабельность колонии и имевшиеся трудности по её защите в случае нападения.

Рудницкий добавил, что изначально Россия была намерена выручить за Аляску $5 млн, однако сумму удалось поднять до $7 млн.

Он отметил, что полученные деньги пошли на строительство железных дорог империи, а не были «прикарманены».

Представитель МИД уточнил, что в то время отношения между Россией и США «были хорошие, почти прекрасные».

Подробнее о том, почему Россия отказалась от своих владений в Америке, — в материале RT.

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