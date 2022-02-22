«Один из основных спасителей Москвы и Ленинграда»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Леонид Говоров

125 лет назад родился Маршал Советского Союза Леонид Говоров. По словам историков, в годы Великой Отечественной войны он внёс огромный вклад в спасение Москвы и Ленинграда от нацистских захватчиков. В послевоенный период Говоров был одним из родоначальников советских войск противовоздушной обороны. Эксперты ставят его имя в один ряд с именами Георгия Жукова, Александра Василевского и Константина Рокоссовского.

22 февраля 1897 года родился Маршал Советского Союза Леонид Говоров. По словам историков, он был одним из наиболее выдающихся военачальников времён Великой Отечественной войны. В послевоенное время Говоров стал первым в истории страны главнокомандующим войск противовоздушной обороны Советского Союза — заместителем министра обороны.

«Сильный волей»

Леонид Говоров родился в деревне Бутырки Вятской губернии в крестьянской семье. Окончив училище в Елабуге с отличными оценками, он стал студентом кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института, но диплом инженера не получил.

Из института Говоров был призван в царскую армию и в начале 1917 года направлен на учёбу в Константиновское артиллерийское училище, которое окончил летом того же года. В звании прапорщика он был назначен на должность младшего офицера в мортирную запасную батарею, дислоцировавшуюся в Томске.

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В начале 1918 года Леонид уволился из армии, вернулся к родным и устроился делопроизводителем в потребкооперацию. Но осенью того же года в Елабугу вошли воинские подразделения Белого движения. Говоров вновь был мобилизован и около года воевал в колчаковских частях. Однако со временем молодой офицер разочаровался в Белом движении и в конце 1919 года покинул его ряды. Став помощником начальника рабочей боевой дружины, он принял участие в восстании против белых в Томске, а затем поступил добровольцем в Красную армию.

Находясь на должности командира артдивизиона 51-ой дивизии, Говоров был переброшен на Южный фронт, где отличился в боях с войсками барона Петра Врангеля. Он сражался под Каховкой и Перекопом, был дважды ранен и удостоен ордена Красного Знамени.

«Сильный волей, твёрдого характера, с широкой инициативой. Быстро разбирается в любой обстановке, дисциплинирован», — так командование охарактеризовало Леонида Говорова во время аттестации в 1922 году.

После завершения Гражданской войны Говоров решил продолжить службу в рядах Красной армии. В 1920—1930-е годы он служил на различных командных должностях в артиллерии РККА, окончил Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава и Военную академию имени М.В. Фрунзе. Кроме того, Говоров самостоятельно выучил немецкий язык и сдал экзамен на военного переводчика. В 1936—1938 годах он был слушателем Академии Генерального штаба, из которой выпустился досрочно и стал старшим преподавателем тактики в Артиллерийской академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского.

Леонид Говоров с женой, 1923

© Wikimedia commons

В 1939 году Говоров получил звание доцента, представив преподавательскому составу академии научную работу «Атака и прорыв укреплённого района». Теоретические наработки ему вскоре пришлось проверить на практике — на передовой Советско-финляндской войны.

В январе 1940 года Говоров был назначен начальником штаба артиллерии 7-й армии, действовавшей на выборгском направлении. На него была возложена подготовка артобеспечения прорыва «Линии Маннергейма». Говоров предложил уничтожать долговременные огневые точки врага огнём орудий крупных калибров прямой наводкой с близкого расстояния. Также он подробно проработал вопрос взаимодействия артиллерии с танками и пехотой.

Войска 7-ой армии успешно прорвали финскую оборону и взяли Выборг. Говоров получил орден Красной Звезды и был досрочно произведён в комдивы. Несколько месяцев спустя он был назначен заместителем генерал-инспектора Главного артиллерийского управления Красной Армии.

«Сорвал немецкие планы»

В мае 1941 года Леонид Говоров стал начальником Артиллерийской академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского, но оставался на этой должности недолго. Вскоре после нападения нацистской Германии на СССР он был назначен начальником артиллерии Западного направления, а затем занял аналогичную должность на Резервном фронте. Важнейшей задачей на данном этапе для него стало создание системы артиллерийской противотанковой обороны. Его наработки были успешно реализованы под Ельней — во время одного из первых крупных наступлений Красной армии.

Осенью 1941 года советское командование дало Говорову поручение подготовить противотанковую оборону на можайском направлении, считавшемся одним из наиболее опасных в ходе Битвы за Москву. Он был назначен заместителем командующего войсками Можайской линии обороны, а затем — начальником артиллерии Западного фронта.

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«Говоров создал глубоко эшелонированную оборону и подкрепил её мощным артиллерийским заслоном с противотанковыми манёвренными группами. Они были очень важны для того, чтобы концентрировать силы против прорывающей нашу оборону бронетехники противника», — рассказал RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

В разгар обороны Москвы, в октябре 1941 года, Говоров вместо тяжело раненного Дмитрия Лелюшенко был назначен командующим 5-ой армией. По словам историков, назначение узкого специалиста-артиллериста командующим общевойсковой армией было большой редкостью.

«Назначение было инициативой Георгия Жукова, который прекрасно разбирался в подчинённых и разглядел в Говорове талантливого военачальника», — подчеркнул в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва»

РИА Новости

© Олег Кнорринг

Боевой дебют Говорова в качестве командующего армией произошёл на Бородинском поле, когда нацистское наступление было остановлено почти на шесть дней. Исчерпав все свои резервы, Говоров уговорил Жукова разрешить ему отступить на новый оборонительный рубеж в районе Звенигорода. По словам Андрея Горбунова, это решение позволило стабилизировать фронт.

Как отмечают историки, в начале декабря 1941 года войска Говорова пресекли одну из последних попыток нацистов прорваться к Москве и перешли в контрнаступление. А 20 января 1942 года части 5-ой армии освободили Можайск. Во время Битвы за Москву Говоров был произведён в генерал-лейтенанты и дважды удостоен ордена Ленина: 10 ноября 1941 года и 2 января 1942 года.

Ленинград. Смольный. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров и член Военного совета фронта А.А. Жданов за разработкой плана по прорыву блокады города

© Министерство обороны РФ

В апреле 1942 года Говоров был назначен командующим группой советских войск, оборонявшей Ленинград, а в июне того же года — командующим войсками Ленинградского фронта. Он стал первым в истории СССР артиллеристом, занявшим такую должность.

Обстановка в городе в это время была крайне сложной.

«Летом 1942 года у Эриха фон Манштейна был разработан план по взятию Ленинграда. Но Говоров не позволил его реализовать. Он укрепил и систематизировал оборону города, сформировал так называемый ленинградский контрбатарейный корпус и создал ряд укрепрайонов. Линия обороны Ленинграда при Говорове превратилась в один гигантский укреплённый лагерь», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.

Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва блокады Ленинграда

© Wikimedia commons

По словам экспертов, Говоров не только оборонял город, но и предпринимал наступательные действия, наносил по врагу мощные огневые удары. Благодаря эффективной контрбатарейной тактике, к 1943 году количество вражеских снарядов, падающих на Ленинград, по сравнению с началом блокады сократилось в семь раз. Кроме того, резко выросло количество людей, эвакуируемых из города по «Дороге жизни».

С осени 1942 года началась работа по подготовке прорыва блокады Ленинграда. По словам историков, в тылу для советских войск Говоров организовывал тренировки наступательных действий в условиях, приближённых к боевым.

12 января 1943 года началась операция «Искра». После мощной артиллерийской и авиационной подготовки советские войска перешли в наступление. А шесть дней спустя блокада Ленинграда была прорвана. Части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции советские войска отбросили нацистов на 65—100 км от города, окончательно сняв его осаду.

Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

© Wikimedia commons

«Говоров хладнокровно действовал на острие главных ударов противника и сорвал немецкие планы в критические для нашей страны моменты. Он вошёл в историю, как один из основных спасителей Москвы и Ленинграда», — заявил Андрей Горбунов.

В июне 1944 года после проведения отвлекающих манёвров части Ленинградского фронта нанесли неожиданный удар по финляндским войскам на Карельском перешейке и прорвали оборону противника. 18 июня Леониду Говорову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Леонид Говоров в Будапеште

© Министерство обороны РФ

На завершающем этапе войны Говоров руководил разгромом мощной гитлеровской группировки в Прибалтике. 27 января 1945 года он был удостоен звания Героя Советского Союза, а 31 мая за разгром фашистов в Прибалтике и под Ленинградом — высшего полководческого ордена «Победа».

После капитуляции гитлеровской Германии Говоров некоторое время руководил войсками Ленинградского военного округа, а в 1946 году был назначен заместителем министра обороны СССР. Два года спустя он параллельно был назначен командующим войсками ПВО. Под его руководством прошли масштабные реформы и перевооружение частей советской противовоздушной обороны.

В 1954 году Леонид Говоров был назначен первым в истории СССР главнокомандующим войсками ПВО. По его инициативе на вооружение были приняты всепогодные сверхзвуковые реактивные истребители, началось массовое развёртывание зенитных ракетных частей. Однако завершить эту работу Маршал Советского Союза Леонид Говоров не успел — он умер 19 марта 1955 года на 59-ом году жизни.

Памятник маршалу Л. А. Говорову. Площадь Стачек, Санкт-Петербург

© Wikimedia commons

«Это человек из плеяды выдающихся полководцев. Его имя в истории стоит в одном ряду с именами Георгия Жукова, Александра Василевского и Константина Рокоссовского», — подытожил Сергей Перелыгин.