«Светило русской администрации»: какую роль в истории России сыграл Михаил Сперанский

250 лет назад родился выдающийся российский государственный деятель Михаил Сперанский. Во время правления Александра I он занимал пост государственного секретаря Российской империи и инициировал масштабные реформы, которые, однако, были реализованы лишь частично. При Николае I Сперанский провёл значительную работу по кодификации российского законодательства и, как считают историки, заложил основы отечественной юридической науки. Современники называют Михаила Сперанского одним из самых передовых людей своего времени не только в России, но и в Европе.

Михаил Сперанский родился 12 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии. В годы правления Александра I он стал одним из наиболее влиятельных чиновников Российской империи, однако попал в опалу и не успел воплотить в жизнь замыслы по преобразованию государства в конституционную монархию. При Николае I Сперанский проводил кодификацию российского законодательства и был воспитателем наследника престола — будущего императора Александра II, которого, по мнению историков, мог вдохновить на проведение реформ.

«Головокружительная карьера»

Михаил появился на свет в семье сельского священника. По воспоминаниям знакомых, даже став могущественным сановником, он в память о своём происхождении и детстве каждый день рождения стелил себе постель в небольшой каморке на деревянной лавке.

Мальчик рос физически слабым, зато рано выучился грамоте и полюбил чтение. По семейной традиции он собирался стать священником и даже поступил во Владимирскую семинарию, которая в дальнейшем была объединена с Суздальской. Однако во время учёбы Михаил увлёкся математикой.

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По словам доцента РГГУ Евгения Пчелова, для продолжения образования Сперанский, как один из наиболее способных учащихся, был направлен в семинарию при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Учёба там проходила очень интенсивно, что, по мнению биографов Сперанского, развивало его способности к напряжённому умственному труду.

После завершения обучения Сперанский остался в семинарии преподавателем дисциплин естественно-научного цикла и философии. Одновременно Михаил устроился домашним секретарём к князю Алексею Куракину. Кроме того, он обучал сына и племянника Куракина (будущего дипломата Бориса Куракина и будущего министра народного просвещения Сергея Уварова).

Как напомнил Пчелов, после прихода к власти Павла I Алексей Куракин получил должность генерал-прокурора и пригласил Сперанского на работу в свою канцелярию. Талантливого преподавателя не хотели отпускать из семинарии, но на его переводе настоял сам император, который по тем документам, которые для Куракина готовил Сперанский, увидел в нём способность к государственной службе.

«Всего за три года Сперанский сделал головокружительную карьеру, дослужившись до чина статского советника, превосходившего по статусу армейского полковника. Такой профессиональный взлёт объяснялся выдающимися способностями Сперанского. Как чиновник он прекрасно умел схватывать мысли своих начальников и перекладывать их на бумагу в безупречной логической последовательности», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Михаил Сперанский в 1806 году

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При этом, как отмечают историки, в отличие от многих своих коллег, Сперанский проявлял нравственную независимость и не был склонен к угодничеству.

В 1799 году он возглавил канцелярию Комиссии о снабжении императорской резиденции припасами, а ещё через пару лет стал статс-секретарём и главой третьей экспедиции Непременного совета (совещательного органа при императоре). По поручению императора Сперанский занялся подготовкой проектов реформы государственного устройства с целью преобразования России в конституционную монархию. Кроме того, он работал в Министерстве внутренних дел, занимаясь вопросами государственного благоустройства.

По словам историков, до 1807 года власть видела в Сперанском только способного исполнителя, но со временем ему всё чаще позволяли проявлять инициативу.

«Постепенно Сперанский превращался в ближайшего сподвижника Александра I, сопровождавшего царя в поездках по России, а затем и по Европе», — отметил Пчелов.

На Эрфуртском конгрессе профессиональные способности Сперанского отметил Наполеон Бонапарт. В 1808 году Александр I, сохранив прежние должности Сперанского, назначил его товарищем (заместителем) министра юстиции.

Проекты реформ, которые готовил Сперанский, затрагивали самые разные области общественной и политической жизни: государственное устройство, административная сфера, чинопроизводство и образование. Сперанский, в частности, стал инициатором создания Царскосельского лицея. По словам экспертов, он проявлял удивительную трудоспособность, работая по 18—19 часов в сутки.

Александр I

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Наивысшего положения в государственной иерархии Сперанский достиг в 1810 году, когда был назначен государственным секретарём Российской империи. В то время он стал одним из наиболее влиятельных чиновников и фактически вторым лицом в государстве. На этом посту он подготовил законодательный акт, известный как «Общее учреждение министерств», который определял типовую структуру органов исполнительной власти России и порядок их деятельности. По мнению Евгения Пчелова, это стало одной из ключевых реализованных реформ Сперанского. Для того чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране, он стремился минимизировать бюджетный дефицит и выступал за повышение налогов на дворянские имения.

Опала и новый взлёт

По словам Виталия Захарова, после назначения Сперанского госсекретарём его влияние на императора стало «очень сильно раздражать дворянство».

«Его считали выскочкой, обвиняли в присвоении чужих полномочий. На него посыпался град доносов», — рассказал эксперт.

Как отметил Евгений Пчелов, при дворе Сперанский оставался «чужеродным элементом». Несмотря на его активную борьбу с коррупцией, госсекретаря самого обвиняли во взяточничестве. Кроме того, его пытались представить в глазах императора государственным изменником и французским агентом. По мнению Виталия Захарова, Сперанский в известной мере сам ухудшал своё положение, вмешиваясь в чужие дела и читая дипломатическую переписку, к которой не имел отношения. Кроме того, он позволял себе достаточно фамильярные высказывания в адрес императора.

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В марте 1812 года Сперанский был отстранён от исполнения служебных обязанностей и без каких-либо конкретных обвинений сослан сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Слухи о его «государственной измене» стали общественным достоянием. Началась травля его родственников, местные чиновники общались с ним оскорбительно, деньги, которые он успел взять с собой из Санкт-Петербурга, закончились. Бывшему могущественному сановнику пришлось жить в долг. Однако через графа Алексея Аракчеева Сперанский сумел напомнить о себе императору, и тот восстановил экс-госсекретарю денежное содержание, приказал выплатить ему долги и через некоторое время разрешил выехать в имение Великополье Новгородской губернии. Увидев такое внимание императора к Сперанскому, чиновники, ещё недавно преследовавшие ссыльного госдеятеля, начали демонстрировать ему своё почтение.

В 1816 году Александр I вернул Сперанского на государственную службу и назначил его гражданским губернатором в Пензу. По словам историков, бывший госсекретарь был разочарован, так как воспринял это как отказ вернуть его в столицу. Более того, письмо императора к Сперанскому содержало неприятные оговорки о том, что сановник должен обелить свою репутацию. Тем не менее он добросовестно относился к своим служебным обязанностям, навёл порядок в губернском делопроизводстве и проводил работы по благоустройству Пензы.

Три года спустя Сперанского ждало назначение генерал-губернатором Сибири. Невозможность снова вернуться в Санкт-Петербург его сначала расстроила, однако со временем он стал оптимистично относиться к новым поворотам судьбы. Император просил его навести в Сибири порядок и обещал после этого вернуть в столицу. За два года на посту сибирского генерал-губернатора он провёл масштабные реформы управления регионом, разработал систему отношений с коренными народами, улучшил транспортную инфраструктуру и снабжение населения продуктами.

«Император Николай I награждает Сперанского за составление свода законов». Картина А. Кившенко

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Вернувшись в Санкт-Петербург, Сперанский стал членом Государственного совета по департаменту законов. Согласно ряду свидетельств, перед восстанием декабристов его участники обсуждали перспективу включения Сперанского в правительство, однако никаких доказательств того, что чиновник имел отношение к мятежу, нет. Напротив, Сперанский был введён в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов.

Как рассказал Евгений Пчелов, став императором, Николай I включил Сперанского в своё ближайшее окружение и поручил ему кодификацию российского законодательства. Бывший госсекретарь стал составителем «Полного собрания» и «Свода законов Российской империи». Эксперты называют Сперанского одним из основоположников отечественного правоведения и юридической науки, а публицист Николай Тургенев характеризовал его как одного из самых передовых людей России и Европы своего времени.

Параллельно с основными обязанностями Сперанский занимался обучением наследника престола (будущего императора Александра II) политическим и юридическим наукам. По мнению историков, опыт наставника мог в известной мере вдохновить того на проведение знаменитых реформ.

Свод законов Российской империи

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В январе 1839 года Сперанский был возведён в графское достоинство, а 23 февраля того же года скончался.

«Светило русской администрации угасло», — написал по этому поводу государственный секретарь Модест Корф.