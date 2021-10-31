«Сплотил политическую и творческую элиту»: какую роль в истории России сыграл Царскосельский лицей

210 лет назад был открыт Царскосельский лицей. Среди его выпускников были величайшие деятели российской политики и культуры — поэт золотого века русской литературы Александр Пушкин, канцлер Александр Горчаков, писатель Михаил Салтыков-Щедрин и многие другие. Историки называют лицей одним из самых престижных учебных заведений Российской империи. По словам экспертов, это учебное заведение сплотило политическую и творческую элиту государства.

31 октября 1811 года состоялось открытие Царскосельского лицея. По одной версии, инициаторами его создания были министр народного просвещения Алексей Разумовский и статс-секретарь Михаил Сперанский, согласно другой — идея изначально принадлежала наставнику Александра I Фредерику Лагарпу, а Разумовский и Сперанский уже непосредственно воплощали её в жизнь по поручению императора.

Обучать и воспитывать

Для того чтобы разместить лицей, был переоборудован флигель Екатерининского дворца в Царском Селе (современный город Пушкин. — RT) под Санкт-Петербургом. Главной целью нового учебного заведения изначально было обучение и воспитание юношей из дворянских семей, которые готовились к государственной службе. При этом Сперанский хотел, чтобы выпускники лицея были не просто чиновниками, но и реформаторами, способными проводить масштабные преобразования в Российской империи.

Первый набор Царскосельского лицея составил 30 человек. Его принято называть «пушкинским» — в честь великого русского поэта, который поступил в учебное заведение в 1811 году.

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В лицей принимали мальчиков в возрасте 10—12 лет. Стандартный срок обучения составлял шесть лет и включал в себя два курса: начальный и окончательный. По программе они соответствовали старшим классам гимназии и высшему учебному заведению. В целом образование, полученное в лицее, приравнивалось к университетскому.

«Речь шла о выращивании политической элиты в определённой атмосфере», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

Программа лицея предполагала изучение разноплановых предметов. Так, лицеисты занимались иностранными языками, богословием, церковной историей, отечественной и всеобщей литературой, историей, географией, физикой, химией и другими дисциплинами. При этом учащимся старались не просто дать знания, но и развить их умственные способности, самостоятельное мышление. Особое внимание уделялось изучению биографий известных исторических фигур, которые должны были послужить вдохновляющими примерами для юношей.

Комната №14, в которой жил Александр Сергеевич Пушкин во время учёбы в Императорском Царскосельском лицее

РИА Новости

© Рудольф Кучеров

Лицей был закрытым учебным заведением с жёстким распорядком дня. В промежутках между занятиями лицеисты гуляли, читали, занимались гимнастикой, фехтованием, верховой ездой, музыкой, рисованием и пением. Деятельность педагогов, которые не позволяли воспитанникам предаваться праздности, была направлена на то, чтобы лицеисты стали гармонично и всесторонне развитыми личностями. У каждого ученика была отдельная комната.

По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, важным аспектом воспитания в лицее было развитие у юношей чувства собственного достоинства и уважения к окружающим их людям. Лицеистов не подвергали телесным наказаниям и муштре, но в то же самое время им запрещали бранить прислугу.

Помещение лицея

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Многие лицеисты во время учёбы начинали заниматься литературой. В их числе был и Александр Пушкин. Он обращался в творчестве к этому периоду своей жизни и после выпуска из лицея.

«В начале жизни школу помню я;

Там нас, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья», — писал поэт.

«Обучение в лицее оказало серьёзное влияние на Пушкина. Оно сформировало его культурные предпочтения. В Царскосельском лицее были замечательные преподаватели», — рассказал в интервью RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

Помещение лицея

© pushkin.ru

До 1822 года лицей находился в личном подчинении министра народного просвещения, а затем на протяжении ещё 21 года он подчинялся Управлению военно-учебными заведениями.

«Во время восстания декабристов выпускники лицея оказались по разные стороны: среди них были как мятежники, так и защитники престола», — рассказал Дмитрий Володихин.

Во главе лицея стоял директор. Помогали ему надзиратели по учебным, нравственным и хозяйственным делам.

Лицей на литографии 1820-х годов

© Wikimedia Commons

В первые годы существования лицея максимальный набор составлял 50 человек. В 1832 году он был увеличен в два раза. Лицею позволили дополнительно набирать ещё 50 учащихся на платной основе.

Как напоминают историки, помимо Пушкина, выпускниками учебного заведения были многие другие известные деятели политики, науки и искусства: писатель Михаил Салтыков-Щедрин, культуролог Николай Данилевский, канцлер Российской империи Александр Горчаков.

«Самое престижное учебное заведение»

«Обучаться в лицее было престижно. В общем-то, это было самое престижное учебное заведение Российской империи в XIX веке», — рассказал Евгений Пчелов.

В 1843 году оно было переименовано в Императорский Александровский лицей и переподчинено Ведомству учреждений императрицы Марии. Год спустя учебное заведение было перенесено в Санкт-Петербург.

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С 1848 года лицей подчинялся «особому попечителю», назначаемому императором. С этого же года в его стенах можно было получить высшее юридическое образование. А благодаря дополнительному военному обучению лицеисты, избравшие для себя карьеру армейских офицеров, получали права лиц, окончивших Пажеский корпус.

Выпускники лицея, получившие образование за свой счёт, должны были минимум четыре года провести на государственной службе, а те, чьё обучение было оплачено за счёт казённых средств, — шесть лет.

В 1848 году набор в лицей расширили до 156 человек: 100 мест были платными, 50 — финансировались из казны, а ещё шесть — бесплатно выделялись для детей служащих.

Вплоть до 1851 года выпускников лицея чаще всего направляли на службу в Министерство внутренних дел. По инициативе канцлера Александра Горчакова в дальнейшем они также смогли работать в Министерстве иностранных дел.

И.Е. Репин. Лицейский экзамен. 1911

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В 1880 году при лицее были организованы подготовительные курсы. Престижное учебное заведение просуществовало вплоть до Октябрьской революции, и в 1918 году оно было закрыто по решению Совнаркома.

По словам Виталия Захарова, лицей сыграл важную роль в истории России.

«Он готовил чиновничью элиту с широкими взглядами. Его выпускники оказывали большое влияние на развитие русской литературы и культуры в целом. Возможно, без Царскосельского лицея и не состоялся бы даже в полной мере золотой век русской литературы», — говорит Захаров.

По словам Дмитрия Володихина, выпускники Царскосельского лицея становились «бриллиантами» на государственной службе.

«Из стен лицея вышла целая звёздная плеяда творческих людей очень высокого уровня. Кроме того, он сплотил политическую и творческую элиту, между представителями которой возникли прочнейшие дружественные связи», — подытожил Володихин.