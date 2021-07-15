Третье отделение: какой была первая профессиональная спецслужба в истории России

195 лет назад было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Эксперты называют его первым в истории России специализированным учреждением, занимавшимся вопросами защиты государственной безопасности. Историки оценивают эффективность работы Третьего отделения неоднозначно. Его сотрудникам удалось на несколько десятилетий ликвидировать в стране угрозу государственного переворота и массовых волнений. Однако в середине XIX века Третье отделение недооценило возникшие перед Россией внешнеполитические угрозы, приведшие к Крымской войне, а в царствование Александра II не справилось с волной политического террора.

15 июля 1826 года было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, считающееся первым специализированным учреждением в истории России, занимавшимся вопросами защиты государственной безопасности. Оно действовало более 50 лет, являясь опорой императоров Николая I и Александра II в вопросах борьбы с политическим радикализмом и иностранными спецслужбами, однако под конец своего существования не справилось с рядом серьёзных проблем, угрожавших безопасности Российской империи.

Создание Третьего отделения

Как пишет историк спецслужб Олег Хлобустов, несмотря на то что разведка, контрразведка и политический сыск существовали в России фактически со времён Ивана Грозного, как особая государственная служба они начали формироваться только в XIX веке. В XVII—XVIII столетиях со шпионажем в Российской империи боролись Преображенский приказ, Тайная канцелярия и Тайная экспедиция, однако их сотрудникам не хватало чётко оформленных полномочий, профессиональной подготовки и специального тактико-правового инструментария, появившегося у спецслужб в более позднее время.

В 1810 году решение вопросов внутренней безопасности в России было возложено на Министерство полиции, а в 1811 году — на созданную в его составе Особую канцелярию. Восемь лет спустя Особая канцелярия вместе с исполнительной и хозяйственной полицией была переведена в Министерство внутренних дел Российской империи. Она отвечала за выдачу виз и иностранных паспортов, принимала в российское подданство, ведала вопросами цензуры, боролась с революционным движением, а также осуществляла надзор за тайными обществами и сектами. Однако эффективность её деятельности, по словам историков, была весьма сомнительной. Она, в частности, не смогла предупредить власти о планах декабристов в 1825 году.

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Николай I, потрясённый событиями на Сенатской площади, в конце 1825 года дал указание своим приближённым подготовить проекты преобразования политического сыска в России. В начале следующего года один из друзей императора, Александр Бенкендорф, передал ему записку, содержащую предложение о создании профессионального и централизованного Министерства полиции, опирающегося на аппарат тайных агентов.

Бенкендорф большую часть жизни не имел к политическому сыску никакого отношения. Однако в некоторых вопросах, которые в наши дни принято относить к компетенции спецслужб, у него опыт был. После службы в гвардии и при дворе молодой Бенкендорф вошёл в состав экспедиции генерала Гёрана Спренгтпортена, обследовавшего окраины Российской империи, Кавказ и Грецию. В дальнейшем участвовал в войнах с Турцией и Францией, а также занимался дипломатической деятельностью. В 1819 году он стал начальником штаба Гвардейского корпуса.

Бенкендорф руководил подавлением выступления Семёновского полка и готовил для Александра I записку о тайных обществах. В дальнейшем он командовал 1-й кирасирской дивизией, а во время подавление восстания декабристов — войсками, находившимися на Васильевском острове.

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 14 (26) декабря 1825 года

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По словам историков, Николай I объединил записку Бенкендорфа с другими предложенными ему проектами. При этом царь решил не создавать для обеспечения государственной безопасности отдельное министерство. 15 июля 1826 года император своим указом создал Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, во главу которого поставил Бенкендорфа.

«Создание Третьего отделения стало ответом власти и императора лично на выступление декабристов. Николая I испугало то, что в восстание были втянуты дворянские отпрыски, «золотая молодёжь», у которой появились собственные политические требования», — заявил в комментарии RT сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Портрет А.Х. Бенкендорфа в мундире Лейб-гвардии жандармского полуэскадрона (1840-е)

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«Эффективный контроль над дворянством»

Вскоре после создания Третьего отделения Бенкендорф представил на утверждение Николаю I штатное расписание новой структуры. Отделение состояло из нескольких подразделений, называвшихся экспедициями.

Первая экспедиция собирала сведения о лицах, находившихся под полицейским надзором, и вела наблюдение за революционными движениями. Вторая занималась сектантами, фальшивомонетчиками и изготовителями подложных документов. Третья отвечала за контрразведку, наблюдала за иностранцами и в случае необходимости выдворяла их за пределы страны. В сферу ответственности четвёртой входило написание отчётов и переписка с властями о всех значимых происшествиях на территории империи. В 1842 году была сформирована пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру.

Численность сотрудников Третьего отделения изначально составляла всего 18 человек, а к моменту ликвидации в штат отделения входили 72 человека.

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«Несмотря на небольшую численность сотрудников, Третье отделение было очень влиятельной организацией. Это влияние основывалось на двух страхах. Во-первых, на страхе чиновников, включая губернаторов, не угодить к сотрудникам Третьего отделения, а во-вторых, на страхе перед штатом тайных добровольных осведомителей. Их было достаточно для того, чтобы на политические темы боялись разговаривать даже дома», — рассказал в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

В то же время, по словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, при Третьем отделении действовали исполнительные органы — жандармские учреждения и формирования. В 1827 году они были сведены в Корпус жандармов (с 1836 года — Отдельный корпус жандармов). Действуя под руководством Третьего отделения, жандармы осуществляли политический сыск и вели следствие по делам о государственных преступлениях, конвоировали особо опасных преступников, руководили розыском беглых крестьян и дезертиров. В разное время численность жандармов в Российской империи колебалась от четырёх до семи тысяч.

Третье отделение готовило для императора обзоры общественного мнения и другие документы. Оно информировало царя о настроениях различных слоёв общества: от придворных до крепостных крестьян. По словам историков, работники Третьего отделения использовали сотрудничество с тайными агентами, наружное наблюдение, просматривали корреспонденцию.

В этом доме с 1838 года помещался штаб корпуса жандармов

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«Каких-то серьёзных революционных организаций после создания Третьего отделения не существовало, а то, что появлялось, подавлялось на корню. Восстания на национальных окраинах и крестьянские волнения, правда, происходили регулярно, но решение этих проблем перекладывалось на местные власти, которые использовали войска», — рассказал в комментарии RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

При этом сотрудники Третьего отделения не только вели правоохранительную деятельность, но и снижали напряжение в обществе, помогая решать острые социальные проблемы. Например, они добивались от власти открытия новых больниц, а также убеждали монархов в целесообразности ограничения крепостного права.

«Благодаря деятельности Третьего отделения у Николая I возникла иллюзия того, что проводить капитальные реформы не обязательно, а можно ограничиться частными изменениями», — отметил Колпакиди.

Жандармские команды (парадная и походная формы), 1872 год

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По его словам, хотя Бенкендорф официально возглавлял Третье отделение в статусе главноуправляющего с 1826 по 1844 год, на практике он преимущественно выполнял представительские функции и осуществлял коммуникации с императором. Вся основная работа была возложена на управляющих отделением. При Бенкендорфе это были поочерёдно Максим фон Фок, Александр Мордвинов и Леонтий Дубельт.

«Только недавно стало известно, что при Третьем отделении существовал прообраз внешней разведки. Его возглавлял выходец из Польши Адам Сагтынский. Представители этого подразделения формировали общественное мнение за рубежом, склоняли к сотрудничеству редакторов влиятельных СМИ, занимались военной разведкой», — рассказал Колпакиди.

Историки отмечают, что Адам Сагтынский, имевший статус чиновника для особых поручений, долгое время был третьим по уровню влияния сотрудником отделения.

«Третье отделение помогло Николаю I заморозить ситуацию в стране. Для консерваторов это было позитивным явлением, для сторонников реформ — напротив, негативом. Однако в преддверии Крымской войны Третье отделение продемонстрировало свою неэффективность. Россия оказалась без союзников практически в полной международной изоляции, а власти даже не смогли объективно оценить складывавшуюся ситуацию», — подчеркнул Колпакиди.

Взрыв в Зимнем дворце в 1880 году

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В 1860—1870-е годы Третье отделение столкнулось с массовым созданием революционных организаций, часть из которых исповедовала террористические методы политической борьбы.

«Сотрудники Третьего отделения в своё время отладили эффективный контроль над дворянством, но оказались бессильны против организаций, в которые активно вступали разночинцы», — заметил Колпакиди.

Члены революционных объединений совершили серию покушений на императора Александра II. В феврале 1880 года «Народная воля» организовала взрыв в Зимнем дворце. По словам Олега Хлобустова, этот теракт оказался роковым для Третьего отделения. В августе 1880-го оно было ликвидировано с передачей его функций Департаменту полиции МВД.

«Сотрудники Третьего отделения успешно работали, пока в стране царил политический штиль, но с экстраординарными вопросами они не справились», — резюмировал Александр Колпакиди.