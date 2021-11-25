«Договор будущих агрессоров»: какую роль в мировой истории сыграл Антикоминтерновский пакт
- Японский посол в Берлине Кинтомо Мусякодзи и официальный представитель Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на Антикоминтерновском пакте
- © Wikimedia commons
25 ноября 1936 года между нацистской Германией и Японией был подписан Антикоминтерновский пакт — соглашение, направленное против Коммунистического интернационала и СССР. Как отмечают эксперты, за словами о необходимости противодействия распространению коммунизма скрывалось желание Берлина и Токио пересмотреть итоги Первой мировой войны и перераспределить сферы влияния в мире.
Предпосылки к подписанию
«После прихода к власти в Германии в 1933 году Адольфа Гитлера там установился режим, ориентированный на реванш за поражение в Первой мировой войне, на захват новых земель», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
По его словам, особое место среди потенциальных союзников Германии занимала Япония, развернувшая в 1930-е агрессию против Китая и бывшая одним из мощнейших государств Азии, близким по духу державам Запада.
В свою очередь, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик напомнил, что праворадикальные силы в те годы пришли к власти также в Италии, Румынии, Венгрии и других государствах.
«Гитлер провозгласил Германию милитаризованным оплотом западной цивилизации против коммунизма. В пропагандистских целях он использовал теорию перманентной революции, которая на самом деле утратила актуальность ещё в середине 1920-х годов и которую советское руководство уже не использовало. Тем не менее нацисты и другие праворадикальные режимы использовали коммунизм и Коминтерн в качестве страшилок», — рассказал Суржик.
- Адольф Гитлер после назначения рейхсканцлером, январь 1933 года
- AFP
По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, сразу после прихода к власти Гитлер начал предпринимать шаги, которые в дальнейшем привели к началу Второй мировой войны.
«Германия снимала с себя ограничения, наложенные Версальским мирным договором. Она возродила вооружённые силы, а также ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Не получив на это никакой серьёзной реакции, Гитлер продолжил действовать в том же ключе. Он посчитал, что может создавать целые блоки реваншистски настроенных государств», — заявил Михайлов.
После прихода Гитлера к власти руководство СССР взяло курс на создание в Европе эффективной системы коллективной безопасности, однако эти попытки, несмотря на все усилия советских дипломатов, не увенчались успехом из-за позиции западных держав, решивших заняться «умиротворением» нацистского фюрера, напомнил Михаил Мягков.
«На Западе многие считали, что им выгоднее канализировать агрессию Германии и Японии против СССР и таскать каштаны из огня чужими руками», — подчеркнул эксперт.
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- AFP
- © STF
Он напомнил, что между Третьим рейхом и европейскими странами в середине 1930-х годов была заключена целая серия международных договоров. Гитлер при этом активно использовал антикоммунистическую риторику для прикрытия своих агрессивных экспансионистских приготовлений. В этом же контексте осуществлялась подготовка германо-японского соглашения, известного как Антикоминтерновский пакт.
«Речь в документе шла как бы о создании союза спецслужб лишь с намёком на сотрудничество вооружённых сил», — отметил Дмитрий Суржик.
Антикоминтерновский пакт
Антикоминтерновский пакт был заключён 25 ноября 1936 года в Берлине. Свои подписи под ним поставили официальный представитель Германии Иоахим фон Риббентроп (в 1938-м ставший министром иностранных дел Третьего рейха) и японский посол в Германии Кинтомо Мусякодзи. Документ состоял из самого договора, дополнительного протокола, секретного дополнительного соглашения и четырёх приложений.
Текст пакта содержал призывы к борьбе против «коммунистической подрывной деятельности». В дополнительном протоколе отмечалось, что Берлин и Токио будут принимать «суровые меры» против тех, кто сотрудничает с Коминтерном. А в секретном дополнительном соглашении формулировалась политика участников пакта в отношении СССР. Если один из подписантов оказывался в состоянии войны с Советским Союзом, другой гарантировал, что не предпримет ничего, что бы могло помочь Москве.
В дальнейшем к Антикоминтерновскому пакту присоединились Италия, Венгрия, марионеточное государство Маньчжоу-го, Испания, Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и коллаборационистское правительство оккупированной Японией части Китая.
По словам историков, уже на момент подписания пакта Германией и Японией советские военные специалисты столкнулись с нацистами на фронтах Гражданской войны в Испании, а вскоре после этого — и с японскими милитаристами в Китае. Позже, в 1938—1939 годах, произошли уже прямые столкновения между Красной армией и японскими частями у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. С большой тревогой в Москве наблюдали за тем, как нацисты развернули экспансию в Европе, совершив аншлюс Австрии и аннексию Чехословакии.
«В Антикоминтерновском пакте проявилось стремление подписавших его сторон к мировому господству», — заметил Михаил Мягков.
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- РИА Новости
В 1940 году представители Германии, Италии и Японии подписали в Берлине Тройственный пакт, который эксперты называют «развитием» Антикоминтерновского соглашения. Новый документ предполагал формирование уже полноценного военного союза.
По словам Александра Михайлова, для развязывания новой мировой войны Германии нужна была коалиция. И основой для её формирования послужил именно Антикоминтерновский пакт. Большинство подписавших его государств приняли участие во Второй мировой войне в союзе с нацистской Германией.
«Антикоминтерновский пакт — это договор будущих агрессоров. Его антисоветская направленность была очевидна, но при этом его подписание в своём роде стало также предупреждением для официальной Москвы, позволило руководству СССР трезво оценить перспективы развития международной ситуации. В то же время название и содержание пакта позволили Гитлеру обмануть западные страны, у элит которых на фоне активизации собственного рабочего движения упоминания о коммунизме вызывало раздражение. Часть западных политиков симпатизировали Гитлеру, и нацистский фюрер под их благодушным взором формировал военный блок, который затем развернул в том числе против Великобритании и Франции», — подытожил Дмитрий Суржик.