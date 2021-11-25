«Договор будущих агрессоров»: какую роль в мировой истории сыграл Антикоминтерновский пакт

85 лет назад представители гитлеровской Германии и Японии подписали Антикоминтерновский пакт, направленный на противодействие Коммунистическому интернационалу и СССР. В дальнейшем к этому соглашению присоединился ряд других стран, поддерживавших союзнические отношения с Третьим рейхом. По словам историков, подписание Антикоминтерновского пакта стало важным шагом на пути формирования коалиции государств-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну.

25 ноября 1936 года между нацистской Германией и Японией был подписан Антикоминтерновский пакт — соглашение, направленное против Коммунистического интернационала и СССР. Как отмечают эксперты, за словами о необходимости противодействия распространению коммунизма скрывалось желание Берлина и Токио пересмотреть итоги Первой мировой войны и перераспределить сферы влияния в мире.

Предпосылки к подписанию

«После прихода к власти в Германии в 1933 году Адольфа Гитлера там установился режим, ориентированный на реванш за поражение в Первой мировой войне, на захват новых земель», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, особое место среди потенциальных союзников Германии занимала Япония, развернувшая в 1930-е агрессию против Китая и бывшая одним из мощнейших государств Азии, близким по духу державам Запада.

В свою очередь, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик напомнил, что праворадикальные силы в те годы пришли к власти также в Италии, Румынии, Венгрии и других государствах.

«Гитлер провозгласил Германию милитаризованным оплотом западной цивилизации против коммунизма. В пропагандистских целях он использовал теорию перманентной революции, которая на самом деле утратила актуальность ещё в середине 1920-х годов и которую советское руководство уже не использовало. Тем не менее нацисты и другие праворадикальные режимы использовали коммунизм и Коминтерн в качестве страшилок», — рассказал Суржик.

Адольф Гитлер после назначения рейхсканцлером, январь 1933 года

AFP

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, сразу после прихода к власти Гитлер начал предпринимать шаги, которые в дальнейшем привели к началу Второй мировой войны.

«Германия снимала с себя ограничения, наложенные Версальским мирным договором. Она возродила вооружённые силы, а также ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Не получив на это никакой серьёзной реакции, Гитлер продолжил действовать в том же ключе. Он посчитал, что может создавать целые блоки реваншистски настроенных государств», — заявил Михайлов.

После прихода Гитлера к власти руководство СССР взяло курс на создание в Европе эффективной системы коллективной безопасности, однако эти попытки, несмотря на все усилия советских дипломатов, не увенчались успехом из-за позиции западных держав, решивших заняться «умиротворением» нацистского фюрера, напомнил Михаил Мягков.

«На Западе многие считали, что им выгоднее канализировать агрессию Германии и Японии против СССР и таскать каштаны из огня чужими руками», — подчеркнул эксперт.

Гражданская война в Испании

AFP

© STF

Он напомнил, что между Третьим рейхом и европейскими странами в середине 1930-х годов была заключена целая серия международных договоров. Гитлер при этом активно использовал антикоммунистическую риторику для прикрытия своих агрессивных экспансионистских приготовлений. В этом же контексте осуществлялась подготовка германо-японского соглашения, известного как Антикоминтерновский пакт.

«Речь в документе шла как бы о создании союза спецслужб лишь с намёком на сотрудничество вооружённых сил», — отметил Дмитрий Суржик.

Антикоминтерновский пакт

Антикоминтерновский пакт был заключён 25 ноября 1936 года в Берлине. Свои подписи под ним поставили официальный представитель Германии Иоахим фон Риббентроп (в 1938-м ставший министром иностранных дел Третьего рейха) и японский посол в Германии Кинтомо Мусякодзи. Документ состоял из самого договора, дополнительного протокола, секретного дополнительного соглашения и четырёх приложений.

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Текст пакта содержал призывы к борьбе против «коммунистической подрывной деятельности». В дополнительном протоколе отмечалось, что Берлин и Токио будут принимать «суровые меры» против тех, кто сотрудничает с Коминтерном. А в секретном дополнительном соглашении формулировалась политика участников пакта в отношении СССР. Если один из подписантов оказывался в состоянии войны с Советским Союзом, другой гарантировал, что не предпримет ничего, что бы могло помочь Москве.

В дальнейшем к Антикоминтерновскому пакту присоединились Италия, Венгрия, марионеточное государство Маньчжоу-го, Испания, Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и коллаборационистское правительство оккупированной Японией части Китая.

По словам историков, уже на момент подписания пакта Германией и Японией советские военные специалисты столкнулись с нацистами на фронтах Гражданской войны в Испании, а вскоре после этого — и с японскими милитаристами в Китае. Позже, в 1938—1939 годах, произошли уже прямые столкновения между Красной армией и японскими частями у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. С большой тревогой в Москве наблюдали за тем, как нацисты развернули экспансию в Европе, совершив аншлюс Австрии и аннексию Чехословакии.

«В Антикоминтерновском пакте проявилось стремление подписавших его сторон к мировому господству», — заметил Михаил Мягков.

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РИА Новости

В 1940 году представители Германии, Италии и Японии подписали в Берлине Тройственный пакт, который эксперты называют «развитием» Антикоминтерновского соглашения. Новый документ предполагал формирование уже полноценного военного союза.

По словам Александра Михайлова, для развязывания новой мировой войны Германии нужна была коалиция. И основой для её формирования послужил именно Антикоминтерновский пакт. Большинство подписавших его государств приняли участие во Второй мировой войне в союзе с нацистской Германией.

«Антикоминтерновский пакт — это договор будущих агрессоров. Его антисоветская направленность была очевидна, но при этом его подписание в своём роде стало также предупреждением для официальной Москвы, позволило руководству СССР трезво оценить перспективы развития международной ситуации. В то же время название и содержание пакта позволили Гитлеру обмануть западные страны, у элит которых на фоне активизации собственного рабочего движения упоминания о коммунизме вызывало раздражение. Часть западных политиков симпатизировали Гитлеру, и нацистский фюрер под их благодушным взором формировал военный блок, который затем развернул в том числе против Великобритании и Франции», — подытожил Дмитрий Суржик.