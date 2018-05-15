«Самая выгодная инвестиция»: какую роль Коминтерн сыграл в истории Советского Союза

75 лет назад был официально распущен Коммунистический интернационал. Деятельность «всемирной компартии» оказала значительное влияние на европейскую и российскую историю. В период становления молодого Советского государства Коминтерн, у истоков которого стоял Карл Маркс, был важнейшим союзником Москвы на мировой арене, а в годы противостояния с нацистской Германией выступил идейным вдохновителем движения Сопротивления. Как Коминтерн стал инструментом советской внешней политики и почему организацию решили распустить в разгар Великой Отечественной войны — в материале RT.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

28 сентября 1864 года историки считают датой образования организованного международного движения рабочего класса. В этот день в Лондоне около 2 тыс. рабочих из разных стран Европы собрались на митинг в поддержку польского восстания, направленного против российского самодержавия. В ходе акции её участники предложили создать международную рабочую организацию. В генеральный совет новой структуры был избран находившийся в эмиграции и присутствовавший на митинге Карл Маркс.

По просьбе единомышленников немецкий философ написал Учредительный манифест и Временный устав организации, названной Международным товариществом рабочих (так звучало официальное наименование Первого интернационала). В манифесте Маркс призвал пролетариев всего мира завоёвывать власть, образовав собственную политическую силу. Документ он завершил тем же лозунгом, что и «Манифест коммунистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

В 1866—1869 годах Международное товарищество рабочих провело четыре конгресса, в ходе которых был сформулирован ряд политических и экономических требований. В частности, представители организации требовали установить восьмичасовой рабочий день, соблюдать охрану женского и запрет детского труда, ввести бесплатное профобразование и перевести в общественную собственность средства производства.

Участники Первого интернационала

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Однако постепенно в рядах Интернационала наметился раскол между марксистами и анархистами, которым не нравилась теория «научного коммунизма» Карла Маркса. В 1872 году анархисты покинули Первый интернационал. Раскол похоронил организацию, которую и так пошатнуло поражение Парижской коммуны. В 1876 году она была распущена.

В 1880-е годы представители рабочих организаций задумались о воссоздании международной структуры. На приуроченном к 100-летию Великой французской революции социалистическом рабочем конгрессе, проходившем в Париже, был создан Второй интернационал. Причём изначально в нём участвовали как марксисты, так и анархисты. Пути левых движений окончательно разошлись в 1896 году.

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Вплоть до Первой мировой войны представители Второго интернационала выступали против милитаризма, империализма и колониализма, а также говорили о недопустимости вхождения в состав буржуазных правительств. Однако в 1914 году ситуация резко изменилась. Большая часть членов Второго интернационала выступили за классовый мир и поддержку национальных властей в войне. Некоторые левые политики даже вошли у себя на родине в состав коалиционных правительств. Кроме того, многие европейские марксисты скептически смотрели на перспективу революции в России, считая её «отсталой» страной.

Всё это привело к тому, что лидер российских большевиков Владимир Ленин уже осенью 1914-го задумался о создании новой международной рабочей организации, следующей принципам интернационализма.

«Социализм в одной стране»

В сентябре 1915 года состоялась Международная социалистическая конференция в Циммервальде (Швейцария) с участием России, на которой было сформировано ядро левых социал-демократических партий, образовавших интернациональную социалистическую комиссию.

В марте 1919 года по инициативе ЦК РКП(б) и лично Владимира Ленина представители зарубежных левых социал-демократических движений собрались в Москве на Учредительный конгресс Коммунистического интернационала. Целью новой организации стало установление диктатуры пролетариата в форме власти Советов путём классовой борьбы, не исключалось и вооружённое восстание. Для организации постоянной работы Коминтерна конгресс создал Исполнительный комитет Коммунистического интернационала (ИККИ).

Ленин в президиуме I Конгресса Коминтерна в Кремле

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Образование Коминтерна привело к усилению политического раскола в европейском социал-демократическом движении. Второй интернационал был подвергнут критике за сотрудничество с буржуазными партиями, участие в империалистической войне и негативное отношение к российскому революционному опыту.

Всего в 1919—1935 годах прошли семь конгрессов Коминтерна. За это время идеологические позиции организации сильно изменились.

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Изначально Коминтерн открыто призывал к мировой революции. Текст манифеста Второго конгресса, прошедшего летом 1920 года в Петрограде, гласил: «Гражданская война во всём мире поставлена в порядок дня. Знаменем её является советская власть».

Однако уже на Третьем конгрессе речь зашла о том, что в отношениях между буржуазным обществом и Советской Россией установилось равновесие, стабилизация капиталистической системы в большей части Европы была признана свершившимся фактом. А путь к мировой революции должен быть не таким прямолинейным, как задумывалось ранее.

«Пик активности Коминтерна пришёлся на 1923—1925 годы, когда произошли революционные выступления в Германии, Болгарии и Эстонии», — рассказал в интервью RT писатель и историк Александр Колпакиди.

Однако, по словам эксперта, после провала целого ряда восстаний, поддержанных организацией, она перешла к более умеренной политической линии.

Лев Троцкий в 1918 г.

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В середине 1920-х представители Коминтерна остро раскритиковали европейское социал-демократическое движение, обвинив его представителей в «умеренном фашизме». В это же время Иосиф Сталин начал продвигать теорию «социализма в одной стране».

Мировую революцию он называл стратегическим периодом, который мог затянуться на десятилетия, и поэтому на повестку дня он вывел хозяйственное развитие и наращивание политической мощи Советского Союза. Это не понравилось Льву Троцкому и его сторонникам, ратовавшим за «традиционное» марксистское понимание мировой революции. Однако уже в 1926 году представители фракции Троцкого лишились ключевых должностей в органах исполнительной власти. А в 1929 году сам Троцкий был выслан из СССР.

«На Шестом конгрессе Коминтерна, в 1928 году, организацию снова попытались перевести к активной деятельности. Была выведена жёсткая формула «класс против класса», подчёркивалась невозможность сотрудничества как с фашистами, так и с социал-демократами», — рассказал Колпакиди.

Но в начале 1930-х началось полномасштабное воплощение в жизнь формулы Сталина о «социализме в одной стране».

Инструмент внешней политики

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, в 1930-е годы Коминтерн стал превращаться в советский внешнеполитический инструмент и средство борьбы с фашизмом.

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Коминтерн развернул активную работу в колониях, борясь с британским империализмом, отмечают историки. По их словам, в это время обучение в СССР прошло значительное количество тех, кто после войны разрушил мировую колониальную систему.

«Складывается впечатление, что Сталин как практичный человек в это время пытался запугать потенциальных агрессоров, готовых напасть на СССР. В Союзе по линии Коминтерна проходили подготовку диверсанты. Западные контрразведки знали об этом, но не имели представления о реальных масштабах. Поэтому у руководителей многих западных стран возникло ощущение, что стоит им что-то предпринять против Советского Союза, как у них в тылу начнётся настоящая война», — рассказал в беседе с RT Колпакиди.

По его словам, в лице Коминтерна Сталин нашёл мощного союзника СССР.

«Это были не только рабочие. Это были известные интеллектуалы, писатели, журналисты, учёные. Их роль сложно переоценить. Они активно лоббировали интересы Москвы во всём мире. Без них в годы Второй мировой войны не было бы столь масштабного движения Сопротивления. Кроме того, Советский Союз получал по линии Коминтерна бесценные закрытые технологии. Их передавали сочувствующие исследователи, инженеры, рабочие. Нам «подарили» чертежи целых заводов. Во всех смыслах поддержка Коминтерна была самой выгодной инвестицией в истории СССР», — заявил Колпакиди.

Эксперт указывает, что десятки тысяч людей по линии Коминтерна отправились воевать добровольцами в Испанию, называя это «практически беспрецедентным случаем в мировой истории».

Бой фалангистов и народной милиции в районе мадридских казарм Куартель-де-ла-Монтанья, 30 июля 1936 г.

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Однако с середины 1930-х годов доверие к отдельным деятелям Коминтерна у московского руководства снизилось.

«В 1935-м, кажется, году (Визнер) дал мне пригласительный билет на проходивший в Москве конгресс Коминтерна. Там была очень необычная для того времени в СССР обстановка. Делегаты, не глядя на докладчиков, ходили по залу, беседовали друг с другом, смеялись. А Сталин ходил по сцене позади президиума и нервно курил трубку. Чувствовалось, что вся эта вольница ему не нравится. Возможно, это отношение Сталина к Коминтерну сыграло свою роль в том, что арестовали многих его деятелей», — написал в своих воспоминаниях работавший в то время в Совнаркоме советский государственный деятель Михаил Смиртюков.

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Репрессиям подверглись находившиеся в СССР представители германской и югославской компартий. Лидер венгерских коммунистов Бела Кун в 1938 году был обвинён в работе на Румынию и расстрелян.

Во второй половине 1930-х управление Коминтерном было централизовано под руководством болгарского коммуниста Георгия Димитрова, но вопрос его радикальной реорганизации всё равно вскоре появился на повестке дня.

«В годы Великой Отечественной войны структура Коминтерна стала слишком сложной и неповоротливой», — отметил Рожин.

Александр Колпакиди при этом отметил, что, вопреки некоторым высказываниям, Коминтерн не был спецслужбой или разведкой.

«Это была мировая партия, достаточно тяжёлая в управлении. Кроме того, в годы войны мы начали сотрудничать с Англией и США, руководство которых из-за деятельности Коминтерна очень нервничало, вот его и решили формально распустить, создав на его базе новые структуры», — рассказал эксперт.

15 мая 1943 года Коминтерн официально прекратил своё существование. Вместо него был создан Международный отдел ВКП(б).

«Коминтерн сыграл очень важную роль в истории, но его трансформация была необходима. Созданные на его базе органы сохранили и развили все коминтерновские наработки в динамично меняющейся международной обстановке», — резюмировал Рожин.