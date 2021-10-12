«Служил преданно и честно»: как декабристы убили генерала Милорадовича
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Михаил Милорадович родился 12 октября 1771 года (по новому стилю), по одной версии — в Санкт-Петербурге, по другой — в Полтавской губернии. Его отец, Андрей Милорадович, происходил из сербского дворянского рода, представители которого переехали из Герцеговины в Россию при Петре I. После успешной военной карьеры Андрей Милорадович занимал пост наместника Малороссии. Михаил ещё ребёнком был формально зачислен в лейб-гвардии Измайловский полк. Гуманитарные и военные науки он изучал в европейских учебных заведениях, а уже в 1787 году был произведён в прапорщики и начал действительную военную службу.
«Был образцом мужества»
Поступив на военную службу, Михаил Милорадович вскоре оказался на фронте. Он принимал участие в Русско-шведской войне 1788—1790 годов. В 1796 году ему было присвоено звание капитана, год спустя — полковника, а ещё через год — генерал-майора. В том же году он возглавил Апшеронский мушкетёрский полк.
Под командованием Александра Суворова Милорадович принял участие в Итальянском и Швейцарском походах русской армии.
«Суворов ценил его за личную храбрость и мужество, умение в нужный момент броситься в штыковую атаку и проявлять инициативу. Он сделал Милорадовича дежурным генералом в штабе», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.
По словам историка и писателя Дмитрия Володихина, в боях Милорадович заслужил репутацию отчаянно храброго человека.
Однажды, когда во время Швейцарского похода солдаты заколебались перед спуском в долину, занятую французскими войсками, Милорадович кинулся вперёд со словами: «Посмотрите, как возьмут в плен вашего генерала». И солдаты сразу же последовали за своим командиром.
Как отметил в комментарии RT доцент РГГУ Евгений Пчелов, в области военного дела Милорадович считался учеником Суворова.
- Герб семьи Милорадовичей
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В дальнейшем Милорадович участвовал в боевых действиях против Франции во время Войны третьей коалиции и против Османской империи в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов.
«Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей; он не смущался; переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы живописно развевались по воздуху», — описывал действия Милорадовича на поле боя его адъютант Фёдор Глинка.
Войска под командованием Милорадовича освободили от турок Бухарест и нанесли османской армии несколько серьёзных поражений.
«Милорадович всегда служил преданно и честно, был образцом мужества для солдат и офицеров», — подчеркнул в беседе с RT Дмитрий Володихин.
Генерал и администратор
В 1810 году Милорадович, произведённый к этому времени в генералы от инфантерии, был назначен киевским генерал-губернатором. Он старался создать атмосферу доброжелательности для киевлян и максимально комфортные условия службы для своих подчинённых. По словам историков, после масштабного пожара 1811 года, уничтожившего значительную часть Киева, Милорадович, обратившись за помощью к частным лицам, смог наладить в городе нормальную жизнь.
Летом 1812 года Милорадович, собрав по приказу Александра I в южных регионах империи 15-тысячное подкрепление, выдвинулся в район между Калугой, Волоколамском и Москвой, а затем присоединился к основным силам русской армии для действий против войск Наполеона.
Во время Бородинского сражения Милорадович лично командовал правым крылом I армии Михаила Барклая-де-Толли. А затем он возглавил арьергард русских войск, прикрывая отступление из Москвы и марш-манёвр в направлении Тарутина.
«По характеру своему он нередко дразнил французов. То есть он выходил на линию, где его можно было достать пулей, занимался чудачествами, чуть ли не завтракал в зоне обстрела противника. Когда наша армия отступала, такое поведение Милорадовича поднимало её боевой дух», — отметил Дмитрий Володихин.
За форсированный переход войск от Тарутина к Малоярославцу Михаил Кутузов назвал Милорадовича «крылатым». Во время отступления французов по Смоленской дороге Милорадовичу было поручено их преследование. Под его командование перешла почти половина русской армии. В это время он одержал ряд побед, которые, по словам историков, сыграли важную роль в окончательном разгроме «великой армии» Наполеона в России.
- Генерал М.А. Милорадович
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В дальнейшем Милорадовичу была поручена военная и одновременно дипломатическая миссия по занятию герцогства Варшавского. Александр I был доволен тем, что Милорадович тактично добился ухода с территории герцогства австрийцев и обеспечил бескровное занятие Варшавы. В целом Милорадович успешно действовал в Европе в ходе всего Заграничного похода. В лейпцигской Битве народов он командовал русской гвардией. За кампанию 1813 года ему были пожалованы графский титул и орден Андрея Первозванного. После завершения боевых действий против Наполеона он командовал гвардейским корпусом.
В 1818 году Милорадович, уже имевший опыт административной работы, был назначен генерал-губернатором Санкт-Петербурга. По словам историков, хотя боевого генерала больше привлекала военная служба, к своим обязанностям по руководству столицей он относился добросовестно. Во время ликвидации последствий различных чрезвычайных происшествий, в частности наводнений, он демонстрировал энергичность и распорядительность.
Как отмечают эксперты, в 1820 году Милорадович был одним из тех, кто спас Александра Пушкина от фатальных последствий написания «противоправительственных стихов». Он лично допрашивал поэта, и его позиция позволила заменить грозящую тому ссылку в Сибирь переводом на службу в южные области империи.
- Рапорт генерала от инфантерии М.А. Милорадовича цесаревичу и великому князю Константину Павловичу об участии русской гвардии в сражении за Париж
- © Российское военно-историческое общество
«Во время передачи власти в 1825 году Милорадович не имел чётких распоряжений от предыдущего государя, как себя вести, а прямое престолонаследие предполагало передачу трона Константину Павловичу. Документы о передаче престола, с которыми ознакомился лишь узкий круг членов императорской семьи, были ему недоступны. Поэтому Милорадович некоторое время колебался, стоит ли ему поддерживать Николая Павловича. Его власть в Петербурге была чрезвычайно велика, он был начальником значительной части войск, расквартированных в непосредственной близости от царского дворца. В конечном итоге он решил, что с ситуацией, сложившейся на Сенатской площади (восстание декабристов. — RT), можно разобраться бескровно, одними лишь увещеваниями», — рассказал Дмитрий Володихин.
Как отмечает Виталий Захаров, у историков есть и другой взгляд на позицию Милорадовича в ходе событий 1825 года. По его словам, у Милорадовича были хорошие личные отношения с Константином Павловичем, поэтому генерал-губернатор столицы пытался уговорить того всё-таки принять власть в империи, несмотря на то что знал о переходе прав на престол Николаю Павловичу.
«После того как Константин Павлович подтвердил самоотречение, Милорадовичу оставалось только попытаться решить проблемы, возникшие при передаче власти, силой своего огромного авторитета в военной среде», — подчеркнул Захаров.
- Нанесение смертельной раны Милорадовичу 14 декабря 1825 года. Гравюра с рисунка, принадлежащего Г.А. Милорадовичу
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Милорадович явился на Сенатскую площадь, чтобы успокоить участников восстания, но был смертельно ранен декабристом Петром Каховским, который выстрелил в генерал-губернатора Санкт-Петербурга из пистолета. Кроме того, генералу нанесли на Сенатской площади несмертельное ранение штыком.
Милорадович не видел своего убийцы и, когда врач извлёк из раны пистолетную пулю, произнёс: «О, слава богу, эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив». 27 декабря 1825 года Михаил Милорадович умер.
«Милорадович был хорошо известен в войсках и овеян славой легендарного военачальника ещё с суворовских времён. Поэтому, когда он призвал мятежные войска разойтись, это вызвало у декабристов опасения за успех их действий — и они убили генерала», — рассказал Евгений Пчелов.
- Памятник М.А. Милорадовичу в Санкт-Петербурге
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По словам Виталия Захарова, Милорадович входил в когорту самых талантливых военачальников Российской империи.
«Его не зря ставили во время боевых действий на самые ответственные направления. Это был человек огромной личной смелости, который имел колоссальный авторитет в армии. Милорадович был настоящим рыцарем без страха и упрёка», — подытожил Виталий Захаров.