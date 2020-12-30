«К нам попадают обычно пациенты после 40 лет»: реабилитолог о восстановлении после COVID-19

Самое опасное действие коронавируса — синдром повышенной свёртываемости крови, который приводит к инфарктам и инсультам. Такого мнения придерживается заведующий отделением медицинской реабилитации Клинического центра Сеченовского университета Константин Терновой. В беседе с RT он заявил, что для оценки состояния здоровья после COVID-19 необходимо провести комплексную диагностику. После этого в зависимости от выявленных нарушений медики могут назначить пациентам для восстановления гипербарическую оксигенацию (метод насыщения кислородом под высоким давлением), лечебную физкультуру с активизацией дыхательных резервов, тренировку дыхательной мускулатуры со стимуляцией органов ЖКТ и детоксикацией, массаж, а также различные витаминные комплексы.

— Константин Сергеевич, как лучше восстанавливаться пациентам после COVID-19?

— Сейчас много мест, где это можно делать. Есть спецоборудование, барокамеры, инструкторы. Время лечит, но доктора — быстрее. Надо пытаться восстановиться с посторонней помощью, в этом нет ничего зазорного.

В Сеченовском университете в первый же день мы производим диагностику состояния и функционирования жизнеобеспечивающих систем организма: спироэргометрию для оценки работы сердечно-лёгочной системы, электрокардиограмму, холтеровское мониторирование функции сердечной деятельности, забор на реактивный белок и общий анализ крови.

По данным мировой практики, у всех пациентов, перенёсших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, отмечается поражение лёгочной ткани — фиброз (замещение нормальной лёгочной ткани рубцовыми образованиями). Данные нарушения являются предпосылкой для изменений со стороны работы сердца — развития первично-лёгочного сердца. В основе этого клинического синдрома лежат лёгочная гипертензия (повышенное давление) либо дилатация (расширение) правого желудочка сердца с явлениями недостаточности кровообращения.

— Можете ли вы назвать те реабилитационные мероприятия, которые необходимы?

— В числе прочих могу перечислить гипербарическую оксигенацию (метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением. — RT), лечебную физкультуру с активизацией дыхательных резервов и тренировку дыхательной мускулатуры со стимуляцией органов ЖКТ (печень, селезёнка — детоксикация). Также назначаются комплексная тренировка сердечно-лёгочных мышечных систем, занятия на антигравитационной дорожке, тренировка для компенсации повреждения межнейрональных связей и тренировки баланса, ручной массаж и матрично-ритмовая терапия, иглорефлексотерапия и улучшение иммунного ответа и нутритивной поддержки организма (витамины C, D, K), подавление системного воспаления (хлорелла), нормализация белкового обмена, компенсация возможной анемии (железосодержащие препараты).

— Назовите, пожалуйста, основные показатели, на которые надо обращать внимание.

— Стоит сделать биохимический анализ крови, проверить её на свёртываемость. Так как случается много инфарктов. Эту ситуацию в наступающем году необходимо изменить.

— С вами мы уже обсуждали восстановление после COVID-19. Как изменились представления о коронавирусе за последнее время и подходы к реабилитации?

— За прошедшее время пришло понимание того, что в основе механизма повреждения тканей лежит синдром повышенной свёртываемости крови.

И вирусная пневмония, по сути, является не совсем пневмонией, она является пневмонитом. Что такое пневмонит? Это тромбозы, которые образуются в лёгких за счёт свёртываемости крови. И этот механизм — основной, повреждающий органы и ткани.

Тромбозы образуются и в почках, и в головном мозге, приводят к инсультам, инфарктам. Бывает, что уже вместе с инсультом выясняется, что ему предшествовал COVID-19.

— Можете назвать основные последствия болезни?

— Отмечу слабость и одышку. И слабость настолько тяжёлую, что человека выписывают из больницы, а он даже какие-то бытовые вещи на дому делать не может. И пациенты ложатся к нам обратно на реабилитацию.

РИА Новости

© Илья Питалев

— Речь ведь не только о пожилых людях?

— Верно. К нам попадают обычно пациенты после 40 лет.

Самое печальное, что зачастую они вели абсолютно здоровый образ жизни, были активными, имели крепкий иммунитет. И этот отличный иммунитет дал им отличный цитокиновый шторм — опасную реакцию иммунной системы.

Другой любопытный аспект: у пациентов исчезает витамин D. Дефицит обнаруживался даже летом и у молодых, которые ходили загорать, получали этот витамин вместе с солнечным светом и питались хорошо.

— Значит ли это, что для профилактики витамины надо накапливать про запас?

— Да, витамин D можно запасти, а вот витамин С — это уже ситуационная вещь, он не накапливается и быстро расходуется. Достаточное количество витаминов действительно может облегчить течение заболевания, снизить вероятность летального исхода.

— Какие дополнительные риски сейчас появляются?

— Сейчас наступают праздники, магазины забиты, на дорогах пробки. Люди ездят, поздравляют друг друга, покупают подарки, отмечают Новый год с родственниками. И, к сожалению, инфицируются. Чем это опасно? В январе мы будем иметь новый виток — возможен рост заболеваемости.

Во время праздников врачи рекомендуют ограничения в общении

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

— Были также заявления о преждевременном старении организма.

— Старение организма идёт постоянно. После любого тяжёлого заболевания происходят процессы, необратимо повреждающие органы и ткани.

— Что можно сказать о повторном инфицировании?

— Насколько я понимаю, если какие-то случаи фиксируются, то люди болеют COVID-19 в лёгкой форме.

— Переболевшие коронавирусом могут проверить антитела по уровню иммуноглобулина G. Как долго они сохраняются в организме?

— Да, антитела так проверяются. Но через полгода нужно проверять их опять, может быть резкий спад. Мы это видим на своих сотрудниках — через полгода начинается резкое уменьшение количества антител.