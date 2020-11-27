Заслуженный врач России рассказал о методах реабилитации после COVID-19

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал о методах реабилитации после COVID-19.
Заслуженный врач России рассказал о методах реабилитации после COVID-19
  • РИА Новости

«Лимфодренажную функцию нашего организма никто не отменял, массаж как никакой другой метод стимулирует эту функцию, а также стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов. Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, массаж необходимо подбирать индивидуально, сочетая с другими видами лечения.

Как отметил Кабычкин, кислородно-гелиевые ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме.

Эксперт добавил, что массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения специалистом.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за последние сутки в России выявили 27 543 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить