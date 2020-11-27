Заслуженный врач России рассказал о методах реабилитации после COVID-19

Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал о методах реабилитации после COVID-19.

«Лимфодренажную функцию нашего организма никто не отменял, массаж как никакой другой метод стимулирует эту функцию, а также стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов. Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, массаж необходимо подбирать индивидуально, сочетая с другими видами лечения.

Как отметил Кабычкин, кислородно-гелиевые ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме.

Эксперт добавил, что массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения специалистом.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за последние сутки в России выявили 27 543 случая COVID-19.