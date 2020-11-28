Иммунолог назвал способ реабилитации организма после коронавируса

Йоговская дыхательная гимнастика может помочь организму восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он отметил, что программу реабилитации после коронавируса следует разрабатывать индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и возраста.

«У всех по-разному. Но мы видим (после коронавируса. — RT) повреждение центральной нервной системы, это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушения гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения», — цитирует его РИА Новости.

При этом у многих перенёсших коронавирус отмечаются проблемы с дыханием вследствие повреждения лёгких.

«Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором (Анастасией. — RT) Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенёс коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит всё», — подчеркнул иммунолог.

Ранее в Минздраве заявили, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией в 12 раз увеличивает риск летального исхода.