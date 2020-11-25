«Его жизнь — сплошное новаторство»: как Николай Пирогов изменил отечественную медицину

210 лет назад родился выдающийся российский врач, учёный и педагог Николай Пирогов, основоположник отечественной военно-полевой хирургии. Он разработал собственную систему оказания медицинской помощи раненым, а также впервые в истории применил наркоз и наложил гипсовую повязку в военно-полевой обстановке. По словам экспертов, многие из наработок Пирогова остаются актуальны и сегодня.

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Дед будущего хирурга происходил из крестьянской семьи, но большую часть жизни прослужил в армии. По его стопам пошёл и отец Николая Пирогова, дослужившийся до казначея в провиантском управлении.

Отец старался дать Николаю и его братьям хорошее образование. Мальчиков рано приучили к чтению. В раннем детстве с ними занимался репетитор, а затем их отдали в престижный частный пансион.

Молодое дарование

Когда Николай был подростком, финансовое состояние семьи Пироговых пошатнулось. Из-за нехватки средств, младшие дети вынуждены были покинуть дорогостоящий пансион. На помощь Николаю пришёл друг семьи Пироговых — профессор медицины Ефрем Мухин. Он добился того, чтобы мальчику в виде исключения разрешили в 14 лет (на два года раньше обычного) поступить на медицинский факультет Императорского Московского университета.

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Средства на учёбу Николай зарабатывал себе сам, подрабатывая прозектором в больничном морге (по другим данным, — в анатомическом театре). Так он смог получить гораздо более глубокие, чем у его однокурсников, знания в области анатомии.

Пирогов окончил университет и в неполные 18 лет сдал экзамен на степень лекаря. Это позволило ему заняться работой над диссертацией и подготовкой к профессорской деятельности в одном из лучших ВУЗов страны — Императорском Дерптском университете. Темой его научной работы стала перевязка брюшной аорты. В 1833 году он защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. После этого Пирогов отбыл для продолжения учёбы в Германии.

Свою дальнейшую карьеру Пирогов видел в Москве, где его ждало место на кафедре хирургии. Однако по дороге домой он заболел, остался без средств и сделал остановку в Риге. Пока хирург болел, его место в Москве было занято, и он вынужден был вернуться в Дерпт. Там его встретили с радостью, и предложили занять кафедру хирургии. Всего в 26 лет он стал профессором.

Николай Пирогов

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Между академией и полем боя

В 1841 году Пирогова пригласили на работу в Санкт-Петербург — в Императорскую медико-хирургическую академию. Там он стал профессором и руководителем созданной по его же инициативе клиники госпитальной хирургии.

В столице Пирогов развернул бурную научную и практическую деятельность. Параллельно с работой в академии он возглавил завод по производству медицинских инструментов и стал консультантом в нескольких больницах.

В 1840-е годы Пирогов вместе с единомышленниками занялся внедрением в России эфирного наркоза. В 1847 году он применил его при проведении примерно 300 операций и первым в мире использовал наркоз в военно-полевых условиях — при оса­де ау­ла Сал­ты на Кавказе. Однако вместо наград и благодарностей руководство военного министерства жестоко отчитало его и объявило ему выговор за нарушение установленного порядка ношения формы.

Пирогов пережил серьёзный кризис. Он хотел уволиться и уехать за границу. Успокоить прославленного хирурга смогла только великая княгиня Елена Павловна, которая после случившегося лично пригласила его на беседу.

«Важной заслугой Пирогова стало создание первого в Европе анатомического института, в котором студенты получили возможность упражняться в искусстве операций. А также — создание первого в России атласа «Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трёх главных полостях человеческого тела». Этот атлас стал незаменимым для всех хирургов и для последующего развития оперативной хирургии. Рисунки для него делали известнейшие художники того времени», — рассказала в беседе с RT куратор выставки «Научная школа Николая Ивановича Пирогова», библиограф научной библиотеки Военно-медицинского музея Татьяна Шомина.

Картина «Н.И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания» художника М.П.Труфанова

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По словам историков, огромную роль в научно-практической деятельности Николая Пирогова сыграла Крымская война 1853—1856 годов. Осенью 1854 года он в составе группы врачей прибыл в Севастополь. Ситуация, сложившаяся на фронте с военно-медицинским обеспечением неприятно поразила его. Согласно воспоминаниям выдающегося хирурга, армии остро не хватало медработников, лекарств и перевязочных материалов. Он решил, что в деле помощи раненым ключевую роль играет даже не медицина сама по себе, а решение административных проблем.

«В осаждённом Севастополе Пирогов предложил новую схему сортировки раненых, благодаря чему наибольшее количество из них получало своевременную помощь», — отметила Татьяна Шомина.

Хирург предложил разделить получивших ранения людей на пять основных категорий: безнадёжные, требующие безотлагательной помощи, способные пережить доставку в госпиталь, подлежащие отправке в госпиталь и легкораненые. Это упорядочило работу медиков и ускорило оказание помощи раненым с учётом их потребностей.

В Севастополе Пирогов также применял новаторские методы лечения. Он впервые наложил гипсовую повязку в военно-полевых условиях, использовал крахмальные перевязочные материалы и развивал дезинфекцию.

Н.И. Пирогов (в середине, стоит спиной). Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

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«Пирогов считается отцом-основателем военно-полевой хирургии. Его организационные схемы в этой области использовались вплоть до завершения Второй мировой войны. Он же предложил во время Крымской войны привлекать сестёр милосердия для ухода за ранеными и помощи врачам, оказавшись у истоков сестринского дела в России», — рассказал в разговоре с RT директор Благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, священник Роман Манилов.

По словам историков, деятельность Николая Пирогова резко снизила уровень смертности среди раненых.

«Нет солдата под Севастополем, нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением, — писал о хирурге Николай Некрасов. — Если есть в настоящее время личности, которым сердце отдаёт охотно и безраздельно лучшие свои симпатии, то, конечно, к таким личностям принадлежит г. Пирогов».

После падения Севастополя Пирогов докладывал руководству страны о проблемах в армии и необходимости реформ в военно-медицинской сфере. Но прислушиваться к нему не пожелали. Более того, хирург впал в немилость у Александра II. Он вынужден был покинуть Санкт-Петербург и оказался в положении, которое историки называют почётной ссылкой — на должности попечителя Одесского и Киевского учебных округов.

Николай Пирогов (портрет кисти Ильи Репина, 1881 год)

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«Пирогов вошёл в историю не только как врач, но и как педагог. Он поднимал вопросы роли учителя, единства педагогической науки и практики, проблемы переустройства школьного образования в России», — рассказала Татьяна Шомина.

По словам историков, принципиальность Пирогова вызывала в его адрес критику, как со стороны властей, так и со стороны части либеральной общественности. В итоге он покинул пост попечителя и был назначен руководителем русских учёных, проводивших исследования в Германии. Находясь в Европе, он осмотрел известного революционера Джузеппе Гарибальди и, возможно, спас ему жизнь, обнаружив в ноге пулю, не замеченную другими врачами.

В дальнейшем Пирогов по линии Общества попечения о раненых и больных воинах был откомандирован на Франко-прусскую войну. А в возрасте 67 лет по просьбе императора Александра II отправился на русско-турецкий фронт в Болгарию.

«К концу своей жизни он сделал огромное для того времени количество операций на сосуды: восемьдесят. Это колоссально много. Ни у кого в Европе такого опыта не было, оперировать сосуды было высшим пилотажем хирургии», — рассказал в беседе с RT заместитель председателя Российского общества историков медицины Сергей Глянцев.

23 ноября 1881 года Николай Пирогов умер от рака в своём имении Вишня под Винницей. Его тело было забальзамировано, а над усыпальницей хирурга — возведена церковь.

Памятник русскому хирургу и анатому Николаю Ивановичу Пирогову (1810-1881) на Большой Пироговской улице

РИА Новости

© Юрий Артамонов

«О Пирогове лучше всего сказал другой выдающийся хирург, Николай Бурденко: «Его жизнь — сплошное новаторство»», — отметила Татьяна Шомина.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, Николай Пирогов не только был первооткрывателем во многих областях медицины, но и повысил боеспособность российской армии.

«Главным для этого гениального человека было спасение жизней. Он был врачом с большой буквы. Благодаря таким людям, наша медицина стала одной из лидирующих в мире», — подытожил Михаил Мягков.