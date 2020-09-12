Микроволновое приземление: как новые российские радиолокаторы могут повысить безопасность навигации воздушных судов
- Вертолёт Ми-8 совершается посадку на площадку на Фрунзенской набережной в Москве
- РИА Новости
- © Владимир Баранов
Российские оборонные предприятия намерены разработать радиолокационные комплексы нового типа на основе сверхвысокочастотного излучения (СВЧ), сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Эти изделия призваны облегчить посадку вертолётов в условиях плохой видимости и при приземлении в беспилотном режиме.
«СВЧ-излучение позволит формировать детализированное радиолокационное изображение внешней обстановки даже в сложных метеоусловиях. Система также предусматривает своевременное оповещение пилота об угрозах в условиях недостаточной видимости. Новыми радарными комплексами будет оснащаться техника холдинга «Вертолёты России», — говорится на сайте «Ростеха».
Разработкой радиолокаторов займутся московское научно-производственное предприятие «Салют» (входит в холдинг «Росэлектроника») и Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова. Компании уже договорились о долгосрочном взаимодействии в рамках оснащения вертолётов комплексами нового поколения.
Как заявил генеральный директор «Салюта» Александр Бушуев, в радиолокаторах будут реализованы нестандартные схемотехнические решения и инновационные методы цифровой обработки сигналов. Это позволит уменьшить габариты изделий для использования в том числе на «малоразмерных и беспилотных вертолётах».
«Экспертиза нашего предприятия в области СВЧ-электроники позволит создать передовой радиолокационный комплекс на основе сверхвысокочастотного излучения. Новое оборудование упростит управление вертолётной техникой и будет дешевле оптических комплексов, применяемых сегодня на вертолётах военного назначения», — цитирует Бушуева пресс-служба «Ростеха».
Трудности наведения
С точки зрения экспертов, новые радиолокаторы на основе СВЧ-излучения будут актуальны главным образом для решения проблемы безопасной посадки воздушного судна в сложных метеоусловиях при практически полном отсутствии видимости.
Как говорится в материалах «Ростеха», заход на посадку — наиболее ответственная часть полёта, которая выполняется с применением разнообразных технических приспособлений и посредством визуального контакта с поверхностью земли. Однако в силу погодных условий лётчик далеко не всегда может разглядеть взлётно-посадочную полосу аэродрома или вертолётную площадку.
На сегодняшний день наиболее распространённым способом посадки воздушных судов при отсутствии визуального контакта с районом приземления является использование курсо-глиссадной системы (ILS, Instrument landing system).
Такой комплекс состоит из двух радиомаяков. Курсовой маяк позволяет контролировать положение воздушного судна относительно оси взлётно-посадочной полосы, глиссадный обеспечивает наведение летательного аппарата в вертикальной плоскости. Принимающая аппаратура авиационного средства обрабатывает поступающие радиосигналы и вычисляет оптимальную траекторию посадки.
- Графическое изображение работы лазерной курсо-глиссадной системы
- © Ростех
Одним из вариантов ILS, который также сейчас используется в авиации, является лазерная курсо-глиссадная система. На сайте «Ростеха» сообщается, что при её использовании пилот видит лазерный луч как чёткую прямую линию на фоне окружающего воздушного пространства. Мощная спектральная яркость позволяет разглядеть лазерный маяк в туман, дождь и снегопад.
Впрочем, у всех вышеуказанных способов посадки есть и определённые недостатки. Например, лазерный вариант ILS демаскирует аэродром, что критически важно для военных, а радиомаячковая курсо-глиссадная система требует серьёзной защиты от постановки помех и перехвата радиосигналов, отмечают аналитики.
СВЧ-излучение уже используется в микроволновой системе посадки (MLS, Microwave landing system). Она может использоваться отдельно или как дополнение к другим системам, включая ILS. Такой точки зрения придерживается заслуженный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.
По мнению экспертов, MLS обладает рядом существенных преимуществ перед курсо-глиссадной системой, выполняя при этом те же функции. В частности, микроволновая система позволяет летательному аппарату заходить на посадку из более широких областей воздушного пространства, отличается высокой помехозащищённостью и точностью передачи данных.
Как уточняют в «Ростехе», в настоящее время СВЧ-технологии широко используются при изготовлении радиовысотомеров — комплектов электронной аппаратуры с антенной, расположенной на брюхе воздушного судна.
«В кабину экипажа на приборную доску выведен только индикатор, который показывает высоту, а также обычно имеется система предупреждения об опасной высоте. То есть радиовысотомер может являться составной частью комплекта систем предупреждения столкновения с землёй. Кроме того, он существенно повышает возможность автоматизации процесса посадки», — сообщается в материалах «Ростеха».
- Российский вертолёт с СВЧ-оборудованием
- © Антон Тушин / Ростех
Как пояснил Владимир Попов, микроволновая система посадки считается чрезвычайно перспективным направлением инженерной мысли. По его словам, у СВЧ-приборов короткая длина волны, что позволяет с высокой точностью определить расстояние до объектов.
«Микроволновое излучение обладает рядом существенных преимуществ. Тем не менее важно отметить, что полагаться исключительно на радары на основе СВЧ, конечно же, нельзя. Они необходимы в отдельных случаях, например при отсутствии видимости. В целом гораздо эффективнее использовать все системы посадки в комплексе — курсо-глиссадную, спутниковую, оптико-электронную, световую или радиопеленгацию. Собственно, так и происходит в нашей авиации», — пояснил Попов.
«Позитивный шаг»
Согласно размещённой на сайте концерна РТИ информации, сейчас в России СВЧ-технологии используются на флоте для защищённого обмена данными между кораблями, подводными лодками и радиоэлектронными средствами вертолёта.
В частности, посредством микроволнового канала винтокрылая машина передаёт военно-морским платформам телекодовые сообщения, «содержащие характеристики наблюдаемых целей в условиях радиоэлектронного противодействия противника». Аналогичные функции, как указывают специалисты, могут выполнять и БПЛА.
К достоинствам СВЧ-канала концерн РТИ относит помехозащищённость, высокую достоверность принимаемых сообщений и сигналов управления, кодирование широкополосных систем связи, программируемую обработку сигналов. Дальность такого информационного обмена составляет 250 км, масса бортовой аппаратуры, которую производит предприятие, — 17,5 кг.
Как отмечает Владимир Попов, СВЧ-технологии обладают огромным потенциалом, однако реализовать его полностью затруднительно из-за негативного воздействия излучения на человека и окружающую среду.
«СВЧ-излучение имеет очень большую мощность импульса. Поэтому его надо использовать точечно, с пониманием того, что оно в конкретной ситуации не нанесёт вред людям, биологическому миру и не повредит технические устройства. В то же время, я думаю, наши инженеры усиленно работают над снижением уровня вредоносного воздействия», — отметил Попов.
Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, негативный эффект от СВЧ-станций ограничивает широкое применение микроволновых технологий в оборонном и гражданском секторе. Однако вопросы экологии и здоровья в будущем могут быть решены с учётом развития средств защиты от излучения, считает аналитик.
«Проект российских инженеров по созданию радиолокаторов на основе СВЧ абсолютно оправдан. В отличие от традиционных средств радиолокации, такие устройства допускают меньше ошибок и более компактны, поэтому их можно монтировать на БПЛА. Это позитивный шаг, который упростит навигацию и процесс посадки», — подчеркнул Кнутов.
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