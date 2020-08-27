В «Ростехе» назвали срок начала серийного выпуска вертолёта Ми-171Ш

Серийное производство представленного на форуме «Армия-2020» модернизированного вертолёта Ми-171Ш «Шторм» планируется начать в 2022 году, сообщили в Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»).

«Серийное производство модернизированного Ми-171Ш начнётся в 2022 году», — приводит слова замдиректора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию завода Михаила Карпушкина на форуме «Армия-2020» ТАСС.

Он рассказал, что вооружение модернизированного вертолёта существенно усилено по сравнению с ранее разработанными вариантами Ми-8.

При этом вертолёт выполнен полностью из российских комплектующих.

«Особенность машины — применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет «Атака», которые способны уничтожать танки», — отметил Карпушкин.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Россия представит на выставке Dubai Airshow модернизированные с учётом боевого применения вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш.