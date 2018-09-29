В России в 2020 году появится создаваемый с учётом опыта в Сирии вертолёт

В холдинге «Вертолёты России» к 2020 году намерены завершить опытно-конструкторские работы по модернизации вертолёта Ми-171Ш.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями в настоящее время находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в 2020 году», — цитирует агентство представителя компании-разработчика.

За это время специалисты Московского вертолётного завода имени Михаила Миля и ряда специализированных государственных институтов и летных центров проведут наземные и лётные испытания, в ходе которых будет проведена оценка тактико-технических характеристик машины.

Впервые опытный образец машины представили на МАКС-2017. Тогда разработчики сообщили, что вертолёт разрабатывается с учётом опыта опыта Воздушно-космических сил России в сирийской операции.

Усовершенствованный вертолёт будет предназначаться для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Его производство планируется развернуть на Улан-Удэнском авиационном заводе.

В мае в Москве открылась крупнейшая в Европе международная вертолётная выставка HeliRussia 2018, где большую часть российской экспозиции представляла продукция холдинга «Вертолёты России»: VRT500, «Касатка 505», «Ансат», модификации Ми-171 и Ми-8