«Система с тюремными порядками»: как Великобритания пыталась побороть бедность с помощью работных домов

185 лет назад в Великобритании был принят так называемый закон о бедных. Инициатива фактически лишила небогатых британцев права на социальную помощь. Вместо этого людей, оставшихся без средств к существованию, направляли в работные дома. Там в обмен на скудное питание и крышу над головой они занимались тяжелейшим трудом, зачастую погибая от недоедания и болезней. Историки отмечают, что в подавляющем большинстве английских работных домов условия содержания бедняков были схожи с тюремными. По словам экспертов, эффективность подобных учреждений была сомнительна, однако они продолжали функционировать вплоть до середины ХХ века.

Население Англии начало стремительно беднеть с конца XV века, когда к власти пришла династия Тюдоров. На фоне роста цен на шерсть землевладельцы-лорды стали отнимать землю у небогатых крестьян и сдавать её фермерам под пастбища. Этот процесс, получивший название огораживание, продолжался до начала XIX столетия.

До этого власти относились к неимущим слоям населения сравнительно лояльно.

«Ещё в 1388 г. статут Ричарда II «О помощи бедствующим подданным» предписывал лендлордам в обязательном порядке заботиться о бедняках, проживавших на их землях», — пишет в своей статье «Система социальной помощи в Англии XVII — первой пол. XIX вв. и конструирование нарративов о «старом законодательстве о бедных»» кандидат исторических наук Юлия Барлова.

Три века нищеты

При Тюдорах оставшиеся без средств к существованию крестьяне начинали массово скитаться в поисках куска хлеба. В 1495 году английский парламент принял статут, согласно которому всех «бродяг, бездельников и подозрительных» заковывали на три дня в колодки, а затем изгоняли из городов. При короле Генрихе VIII людей, оставшихся без работы и жилья, начали стегать кнутом, а при его сыне Эдуарде VI — клеймить и отправлять на каторгу, а затем и казнить. Причём при Генрихе VIII процесс обнищания населения резко активизировался из-за секуляризации: по мере роспуска монастырей, занимавшихся ранее благотворительностью, крестьяне изгонялись с этих земель, а монахи оставались без средств к существованию и без крыши над головой. Во время правления дочери Генриха VIII — Елизаветы I — попавшимся в первый раз бродягам стали протыкать ухо, тех же, кто не желал «исправляться», казнили.

Джентльмен подает милостыню, гравюра 16 века

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Однако при Елизавете была разработана и система нормативных актов о бедных, предусматривающая финансовую помощь нуждающимся в силу их возраста, состояния здоровья или других объективных обстоятельств. Она обеспечивалась за счёт налогов и сборов на окружном уровне. Население Англии в это время было сравнительно немногочисленным, и органы местного самоуправления были способны напрямую определять, насколько тот или иной человек нуждается в их помощи. Чтобы бедняки не мигрировали в поисках более богатых и щедрых приходов, во второй половине XVII века были приняты акты, согласно которым социальную помощь могли получать только коренные жители того или иного округа.

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Во второй половине XVI века в Лондоне появился работный дом, объединённый с тюрьмой, — Брайдуэлл. В него отправляли, в частности, проституток и беспризорных детей. Заключение в Брайдуэлле, по словам современников, было «хуже смерти». Его узников не просто лишали свободы, но и заставляли тяжело трудиться.

С середины XVII столетия местные органы власти в Англии стали всё чаще помещать нищих в работные дома, где те получали еду, одежду и крышу над головой в обмен на несение трудовой «повинности», однако такая практика не была распространена на всей территории государства.

«На протяжении XVII—XVIII вв. филантропы основывали дома призрения, больницы, учреждали фонды для обучения пауперов, предоставляли займы бедным или разорившимся торговцам, жертвовали на пособия безработным», — пишет Юлия Барлова.

«Паразиты» в обществе

Говоря о причинах обострения проблемы бедности в английском обществе начала XIX века, эксперты в первую очередь отмечают негативный социально-экономический контекст той эпохи.

В беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что в конце XVIII — начале XIX века население Великобритании значительно выросло, промышленная революция оставила на улице рабочих, владевших «неактуальными» специальностями, а Наполеоновские войны спровоцировали экономический кризис и создали в обществе обширную прослойку невостребованных бывших солдат и нетрудоспособных инвалидов. Всё это резко увеличило налоговую нагрузку на тех, из чьих доходов формировались фонды для помощи бедным.

Ещё в XVIII веке некоторые британские мыслители раскритиковали идею оказывать социальную помощь бедным, обвинив оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах людей в «лености» и «порочности».

В частности, подобные идеи высказывал Джозеф Тауншенд. Ему вторили экономисты Давид Рикардо и Томас Мальтус.

«Если сделать помощь бедным болезненной, бедные от этого лишь выиграют, так как будут стремиться сами поддерживать себя», — писал в своей работе «В защиту излишеств. Боль и наслаждение» философ Иеремия Бентам.

Получавших социальную помощь людей он называл «паразитами».

В дальнейшем ситуация ещё больше обострилась на фоне бунтов рабочих против внедрения машинного производства. Всё это актуализировало проблему реформирования законодательства о бедных в начале 1830-х.

Закон о бедных и работные дома

В 1832 году в Британии была создана Королевская комиссия по делам бедных. К этому моменту законодательство о социальной защите нищих британцев состояло из нескольких десятков нормативных актов, принятых в течение нескольких столетий. Комиссия предложила заменить их законом, который предполагал, что социальную помощь можно будет получать только в работных домах, причём на неё смогут рассчитывать только те, кто живёт хуже беднейшего из «свободных работников». Этот нормативный акт получил поддержку парламентского большинства, которое представляла партии вигов, и был одобрен монархом 14 августа 1834 года.

Модель работного дома 1835 года на 300 бедняков

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Первыми инициативу поддержали британские налогоплательщики, особенно фермеры, арендовавшие участки у богатых землевладельцев.

В каждом британском округе теперь появился свой собственный работный дом. Если округа были маленькими, то образовывались «союзы работных домов». Однако вскоре общество новый закон раскритиковало.

Во-первых, работные дома строились за счёт местных налогоплательщиков, а во-вторых, как отмечают историки, их эффективность была сомнительна: зачастую бедняки предпочитали погибнуть от голода вместо того, чтобы оказаться в подобном учреждении.

Органы местного самоуправления попытались реанимировать старую систему социальной поддержки, что заставило власти принять указ о запрете помощи вне домов.

При помещении в работные дома мужей и жён разделяли, у родителей отбирали детей, разлучали братьев и сестёр. Матерей не пускали даже на похороны умерших за стеной от голода и болезней младенцев. Здоровых людей содержали в одних помещениях с больными. «Узников» заставляли носить серые робы, стригли налысо, гигиенические процедуры осуществлялись под холодной водой.

Питание в работных домах было крайне скудным. Например, согласно отчёту работного дома в Фэрхеме, находившиеся в нём люди получали на неделю килограмм хлеба, 0,5 кг картофеля, 300 гр пудинга и 1,5 л молочной каши. Причём даже такой рацион порой не доходил до узников. К примеру, за малейшую провинность его могли сократить вдвое.

Обед в работном доме в Сент-Панкрасе, Лондон

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Об истинном положении дел в работных учреждениях стало известно после скандала в 1845 году в Андоверском доме, узники которого изготавливали удобрения из костной муки. Как выяснилось, содержавшиеся в нём бедняки постоянно голодали и дрались за поступающее на производство сырьё. При этом люди не брезговали даже гнилыми костями. Пост директора работного дома занимал бывший сержант-артиллерист Колин Макдугал, который, как выяснилось в ходе расследования, неоднократно домогался содержавшихся там женщин и был замешан в ряде финансовых махинаций. Однако из-за того, что в работном доме отчётность формально велась по правилам, а администрация смогла запугать свидетелей, расследование было приостановлено.

Историки отмечают, что зачастую узниками работных домов становились люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах по воле случая — например, те, кто потерял кормильца или лишился работы по состоянию здоровья. Так, в детстве в работном доме вместе с матерью и братом содержался будущий актёр Чарли Чаплин. Ханна Чаплин была эстрадной актрисой, но потеряла работу из-за проблем с гортанью, а в дальнейшем лишилась рассудка.

Дети в работном доме в Крампсолле, около 1895—1897 гг.

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По мере активизации в начале ХХ века профсоюзного движения и возникновения левых общественно-политических организаций, британское законодательство о бедных стало утрачивать свою актуальность. Но формально оно было упразднено только в 1948 году.