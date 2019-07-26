«Знамя для недовольных»: чем завершился бунт под предводительством Емельяна Пугачёва

245 лет назад повстанческое войско под командованием Емельяна Пугачёва было разгромлено частями царской армии в сражении у Казани. Правда, и после поражения предводитель бунтовщиков не утратил популярности в народе и вскоре смог добиться определённых военных успехов. Однако разгром на Волге стал для него началом конца — у стен Казани Пугачёв потерял значительную часть своих сил, а его ближайшее окружение почувствовало усталость от войны и потеряло веру в успех. Вскоре сподвижники выдали своего вождя властям. Как отмечают эксперты, до начала ХХ века бунт Пугачёва был самыми крупным восстанием в России, он вынудил Екатерину II ускорить процесс укрепления самодержавия.

Становление крестьянского вождя

Пугачёв родился в станице Зимовейской Донской области. Точная дата его рождения не определена, но известно, что он появился на свет в 1742 году. Когда Емельяну было 17 лет, он поступил на службу вместо вышедшего в отставку отца.

Пугачёв участвовал в Семилетней и Русско-турецкой войнах, отличился при взятии Бендер и дослужился до офицерского звания — хорунжего.

В 1771-ом Пугачёв поехал на Дон — менять лошадей. Однако вернуться в строй не смог по состоянию здоровья: у него на ногах и груди появись гнойные язвы. Он отдал другому казаку двух лошадей со сбруёй, саблю, бурку, зипун и 12 рублей, чтобы тот его подменил. Пролежав месяц дома, Пугачёв поехал в Черкасск, чтобы подать в отставку. Но на вольные хлеба казака отпускать не захотели, предложив ему лечь в лазарет. Пугачёв от казённого лечения отказался.

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Впоследствии с разрешения командования он отправился в Таганрог проведать сестру и зятя. Родственники пожаловались Пугачёву на трудную жизнь, и в конце концов все решили бежать за Дон, в Терское войско. Но сначала приехали в Зимовейскую, и там жена с матерью уговорили Пугачёва отказаться от этого замысла. Правда, зятя с товарищами он всё же переправил через Дон. Однако вскоре беглецы вернулись и доложили властям, что им помогал Пугачёв. Тот попытался скрыться, но был пойман и взят под стражу.

Дожидаться решения командования будущий вождь восстания не стал и сбежал из-под ареста. Так он оказался вне закона. Некоторое время Пугачёв прятался в окрестностях станицы, потом переправился через Дон и вступил в Терское войско. Затем его не раз задерживали, но ему всегда удавалось бежать.

Спасаясь от возможного преследования, Пугачёв начал выдавать себя за старовера. С помощью представителей общины он добрался до польской границы, и там сделал вид, что якобы возвращается в Россию с Запада. Пугачёв получил паспорт и рекомендации от местного купца-старовера к игумену Филарету, настоятелю старообрядческого скита на реке Иргиз.

Начало восстания

Осенью 1772 года Пугачёв поселился в ските у Филарета и узнал о волнениях в Яицком войске, которым сочувствовал игумен. В то время у Пугачёва, видимо, и появилась идея, назвавшись царём Петром III, увести яицких казаков на Кубань к бежавшим ранее «некрасовцам» — потомкам донских и хопёрских казаков, которые ушли в турецкие владения после подавления Булавинского восстания в 1708 году.

Пётр III был свергнут женой ещё в 1762 году, после чего умер при не до конца выясненных обстоятельствах. После этого появилось несколько самозванцев, объявивших себя «спасшимся императором». Однако все они были пойманы и отправлены на каторгу.

Пугачёв под видом купца прибыл в Яицкий городок, где, представившись Петром III, стал подбивать бывших повстанцев уходить на Кубань. По доносу Пугачёва вскоре арестовали и отправили в Казань. Местные власти перевели задержанного на облегчённый режим содержания. Его планировали наказать плетьми и отправить на каторгу, но в мае Пугачёв вступил в сговор с караулом и совершил побег.

Тем временем яицким казакам объявили приговоры за участие в прежнем восстании. Им вырывали ноздри, ставили клейма, отправляли в ссылку и в армию. Многие оказались на грани разорения из-за огромных штрафов. Ситуация для появления Пугачёва оказалась весьма удачной.

«На то, о чём говорил Пугачёв, возник социальный спрос. Людям приходилось плохо, и они воспринимали происходящее с ними как нечто неправильное. Но жизни без царя они в то время не мыслили. Поэтому идея замены «неправильной» императрицы на «правильного» императора пришлась им по душе», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ доктор исторических наук Игорь Курукин.

Во второй половине XVIII века в ряде регионов Российской империи, в том числе и на Урале, сложилась напряжённая социальная обстановка, отмечают эксперты.

«По мере расширения страны шло наступление властей на казацкую вольницу», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Ещё Пётр I перевел казаков из попечения Коллегии иностранных дел в подчинение Военной коллегии. Выборность казачьих должностей ликвидировалась. Простые казаки лишались механизма воздействия на своё командование, а старшины всё больше напоминали закрытую касту. Введение в 1754 году монополии на соль лишила казаков доходов от соляных промыслов.

«В 1762 году царь Пётр III подписал документ, освобождавший дворян от обязательной службы в мирное время. Его же придерживалась и Екатерина II. Однако другие социальные группы — казаки и крестьяне — чувствовали себя обделёнными, поскольку, в отличие от дворян, их ограничивали в правах всё больше и больше», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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Как отметил эксперт, из-за имущественного и социального расслоения возник дисбаланс и внутри самого казачества.

В 1771-ом Военная коллегия приказала наказать плетьми яицких казаков, отказавшихся участвовать в погоне за откочевавшими из России калмыками. Это вылились в Яицкое восстание 1772 года, жестоко подавленное царскими войсками. Ряд казацких лидеров был приговорён к смерти, однако Екатерина II заменила четвертование и повешение вырыванием ноздрей и ссылкой.

По словам Кошкина, при Екатерине II было укреплено самодержавие. При этом права крестьян ограничивали помещики и руководители промышленных предприятий.

«Для того чтобы снять напряжение в обществе, нужны были социальные преобразования в пользу поражённых в правах прослоек населения, но они не происходили. Достаточно было искры, чтобы произошёл взрыв. И это искрой стал Емельян Пугачёв», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Андрей Кошкин отметил, что многие в России воспринимали переворот 1762 года как свидетельство того, что Екатерина II узурпировала власть, и это только усиливало популярность Пугачёва.

Его отряд насчитывал уже порядка 300 человек. Казаки бежали к Пугачёву поодиночке и целыми подразделениями. На Рубёжинском форпосте был созван круг, в ходе которого его сторонники присягнули «великому государю императору Петру Фёдоровичу» и избрали себе старшину. Вскоре на сторону Пугачёва перешёл Илецкий городок. Повстанцы направились к Оренбургу, захватывая по пути небольшие крепости.

Взлёт и падение Пугачёва

В конце сентября 1773 года войска Пугачёва захватили Рассыпную, Нижнеозёрную и Татищеву крепости. Впоследствии участники бунта подошли к Оренбургу, который был хорошо укреплён и защищался гарнизоном из 3 тыс. человек.

Попытки штурма крепости оказались неудачными, зато пугачёвцы разбили несколько отрядов, которые шли на помощь осаждённым. В начале 1774 года в Оренбурге начался голод. Командование стало выселять из крепости гражданских. При Пугачёве в это время были собраны от 25 до 40 тыс. повстанцев, а бунт охватил до 100 тыс. человек. С целью оптимизации военного планирования вождь повстанцев создал «Военную коллегию» и «Тайную думу».

В январе следующего года отряды Пугачёва взяли Ставрополь. В их ряды массово вливались башкиры и мишари. Под контролем участников бунта оказались десятки уральских заводов — одни были взяты штурмом, работники других помогали пугачёвцам, передавая оружие, припасы и деньги. Кроме того, к восстанию стали присоединяться районы Западной Сибири. Продвижение пугачёвских войск сопровождалось жестокими расправами с дворянами, офицерами и чиновниками.

В. Перов. Суд Пугачёва

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Когда в Санкт-Петербурге стало известно о масштабах восстания, против Пугачёва начали перебрасывать войска с западных границ империи. Повстанцы отвели силы от Оренбурга и сконцентрировали их в районе Татищевой крепости, где были разбиты 2 апреля отрядом правительственных войск под командованием генералов Петра Голицына, Павла Мансурова и Фёдора Фреймана.

Ещё одну победу над повстанцами царские войска одержали 12 апреля под Сакмарским городком. Пугачёву пришлось спасаться бегством. Однако, воспользовавшись спорами между представителями правительственных сил, связанными с распределением полномочий, он вновь собрал разрозненные отряды в единую армию.

Теряя позиции на Урале, Пугачёв развернулся в сторону Волги. Во многих населённых пунктах его встречали хлебом-солью, а в отряды вступали новые добровольцы. В июле пугачёвские войска ворвались в Казань, вынудив гарнизон города запереться в местном кремле. На помощь осаждённым подоспел отряд подполковника Ивана Михельсона.

26 июля регулярные войска разбили у Казани пугачёвский корпус, превосходивший их по численности в несколько раз. Крестьянское ополчение и башкирская лёгкая кавалерия в беспорядке отступили, понеся значительные потери. Пугачёв бежал в западном направлении. В Саранске он зачитал манифест о вольности крестьянства, воодушевивший простой народ, после чего восстание вспыхнуло с новой силой. Крестьяне массово убивали дворян.

Екатерина II отправила против повстанцев отряд под руководством бывшего командира Пугачёва — генерала Петра Панина. Заключение мира с Турцией позволило ей отозвать из Причерноморья 20 полков и Александра Суворова. Многие ожидали похода Пугачёва на Москву, но он вместо этого повернул на юг.

Казаки, понёсшие огромные потери в Казанском сражении и следующих столкновениях, устали от войны и перестали верить в свои силы. Пугачёв занял несколько городов, но провалил штурм Царицына и был в очередной раз разбит правительственными войсками.

Гравюра XVIII века «Пугачёв под конвоем»

© Wikipedia

Среди старшин пугачёвского войска уже после поражения при Казани начал зреть заговор. В итоге представители окружения Пугачёва скрутили своего лидера и передали его властям в Яицком городке.

«Начались допросы Пугачёва. С ним беседовал даже сам Суворов, которого заинтересовали полководческие способности казака», — рассказал Андрей Кошкин.

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Лидера бунтовщиков отконвоировали сначала в Симбирск, а затем в Москву. Поведение вождя повстанцев под следствием историки оценивают неоднозначно. Одни считают, что он вёл себя мужественно, другие полагают, что Пугачёв активно оговаривал товарищей и пытался добиться помилования.

Оставшиеся без своего вождя повстанцы были окончательно разгромлены в 1775 году.

«Точное количество жертв восстания Пугачёва нам неизвестно, но в любом случае обе стороны проявляли чрезвычайную жестокость, проливая реки крови», — отметил Игорь Курукин.

По решению суда Пугачёв был четвертован на Болотной площади в Москве 21 января 1775 года. Были казнены или отправлены на каторгу многие из его соратников. Семью вождя восстания заточили в крепость, дом сожгли, населённые пункты, участвовавшие в бунте, переименовали.

Старинная литография «Казнь Емельяна Пугачёва»

© Library of Congress

По словам Кошкина, «пугачёвщина» стала последним крупным восстанием в России вплоть до начала ХХ века.

«Сам Пугачёв — это знамя для недовольных во второй половине XVIII века. Но против опытной регулярной армии он не смог ничего поделать», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Дмитрий Володихин подчеркнул, что, вопреки мнению ряда исследователей, пытающихся представить «пугачёвщину» крестьянской войной, она была казацким восстанием.

«Данные события привели к огромным разрушениям. Это была страшная трагедия», — резюмировал историк.