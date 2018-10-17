«Удар первой ступени по второй»: в «Роскосмосе» рассказали о расследовании аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Изучение записей пуска корабля «Союз МС-10» позволило подтвердить версию о том, что нештатная ситуация 11 октября произошла из-за касания первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» о вторую. Об этом по итогам заседания комиссии по расследованию инцидента заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв. Он отметил, что 35 лет назад произошла схожая ситуация. Кроме того, Крикалёв сообщил, что следующий пилотируемый пуск намечен на декабрь.

В ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре прошло заседание аварийной комиссии по расследованию нештатной ситуации с ракетой-носителем «Союз-ФГ», в котором принял участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На встрече также присутствовали руководители предприятий ракетно-космической отрасли.

В ходе заседания обсуждалась авария носителя, которая произошла 11 октября во время запуска «Союза МС-10». Экипаж МКС-57/58, находившийся на борту корабля, эвакуировался и совершил посадку в Казахстане.

Исполнительный директор корпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв по результатам заседания сообщил журналистам, что изучение видео старта «Союза» подтвердило версию о том, что блок первой ступени ракеты коснулся второй.

«В 1986 году произошла очень схожая ситуация, связанная с тем, что произошёл удар первой ступени по второй: ракета прекратила штатный подъём. Телеметрия, которую получили на Земле, оказалась очень схожей. Сейчас кроме телеметрии у нас были ещё и данные со специально установленной камеры, которые подтвердили, что произошло соприкосновение одного из блоков с блоком второй ступени», — пояснил он.

Крикалёв напомнил, что в 1986 году нештатно сработал концевой выключатель — он не выдал необходимую команду, в результате не произошло открытие сопла.

Помощь в проведении расследования оказывают также США. Госкомиссия изучает предоставленные американскими коллегами снимки полёта «Союза МС-10». В «Роскосмосе» выразили надежду на то, что эти фото «могут дать какое-то понимание предвестников того, что происходило».

Момент запуска ракеты 11 октября 2018

Reuters

© Shamil Zhumatov

Новый пилотируемый запуск

В «Роскосмосе» уже ведётся подготовка к новому запуску пилотируемой ракеты. Крикалёв пояснил журналистам, что до этого будет произведено три непилотируемых пуска ракет семейства «Союз».

«У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полёта, который намечен на начало декабря, по крайней мере три пуска: пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс», — заявил он на пресс-конференции в Звёздном Городке, добавив, что перед пилотируемым пуском нужен хотя бы один тестовый беспилотный запуск.

При этом планируется, что россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые входили в миссию МКС-57/58, будут отправлены в космос «как можно скорее». В «Роскосмосе» подчеркнули, что экипаж прошёл хорошую подготовку. Кроме того, благодаря системе безопасности «Союза», никаких медицинских противопоказаний для задержки полёта или перекомпоновки экипажа нет.

Новый отбор космонавтов для пилотируемых запусков начнётся в ближайшее время и завершится весной. По словам Крикалёва, к весне следующего года претенденты завершат свою подготовку, и тогда же должен быть завершён отбор следующего отряда.

Космонавт во время тренировки на центрифуге.

РИА Новости

Подробности аварийной посадки

Космонавт Алексей Овчинин, который также присутствовал на пресс-конференции после встречи комиссии «Роскосмоса», рассказал, как прошла аварийная посадка. По его словам, экипаж «Союза МС-10» при посадке в Казахстане испытал один серьёзный удар при соприкосновении с землёй. При этом он опроверг заявления некоторых СМИ, что таких ударов было пять.

Члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Космонавт также отметил профессионализм своего коллеги-астронавта.

«Мой напарник Ник Хейг действовал грамотно, хладнокровно... Я не видел, чтобы у него было чувство страха... Видно было, что он тоже владеет ситуацией... Ему это удалось, он каким-то образом поворачивал голову, смотрел в иллюминатор», — сказал Овчинин, пояснив, что Хейг таким образом контролировал расстояние до Земли, чтобы подготовиться к посадке.

Сейчас же, по словам космонавта, «самочувствие экипажа хорошее» и он «готов продолжать дальнейшие космические полёты».

Устройство аварийной системы

Ранее Сергей Крикалёв в прямом эфире RT пояснил, что следственной комиссии ещё предстоит выяснить непосредственные причины того, почему блок первой ступени ракеты коснулся второй. Предварительные результаты работы комиссии ожидаются к концу недели.

Крикалёв также отметил, что неверно называть произошедшее катастрофой, как это делают некоторые СМИ.

«Это не катастрофа, а авария. Была повреждена материальная часть корабля, никто из людей не пострадал... Авария — это исключение из правил. Система построена так, что даже если что-то происходит, то люди спасаются», — подчеркнул он.

Более того, система запуска устроена таким образом, что эвакуация экипажа из капсулы проходит практически сразу после приземления. Группы спасения развёрнуты вдоль трассы выведения.

«В зависимости от того, на какой секунде может произойти авария, готовы вертолёты с запущенными двигателями. Существуют также предварительные расчёты того, где должна приземлиться капсула в зависимости о того, на какой секунде происходит авария», — рассказал исполнительный директор «Роскосмоса».

Командир экипажа «Союза МС-10» Алексей Овчинин, со своей стороны, высоко оценил работу внутренней системы безопасности.

«Мы действовали согласно внештатной ситуации. События развивались так, как должны были развиваться. Начался баллистический спуск, открытие парашюта, спуск под парашютом, отстрел лобовой теплозащиты, взведение кресел и дальше мы готовились к посадке», — рассказал Овчинин в интервью RT.

Напомним, 11 октября во время старта корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Никто не пострадал.

Директор американского аэрокосмического агентства Джеймс Брайденстайн поблагодарил «Роскосмос» за слаженные действия во время внештатной ситуации. Он даже расплакался, говоря о том, что сотрудники российского и американского космических агентств должны гордиться своей работой.