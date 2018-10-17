До следующего пилотируемого полёта состоятся три пуска ракет «Союз»

Три пуска ракет семейства «Союз» будут проведены прежде, чем состоится запуск носителя «Союза-ФГ» с космонавтами. Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

«У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полёта, который планируется на начало декабря, по крайней мере три пуска — пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс», — цитирует РИА Новости Крикалёва.

Как сообщалось ранее, видеозаписи подтвердили, что блок первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» коснулся второй ступени, в результате чего произошло прерывание штатного старта.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.