До следующего пилотируемого полёта состоятся три пуска ракет «Союз»
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
«У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полёта, который планируется на начало декабря, по крайней мере три пуска — пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс», — цитирует РИА Новости Крикалёва.
Как сообщалось ранее, видеозаписи подтвердили, что блок первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» коснулся второй ступени, в результате чего произошло прерывание штатного старта.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.