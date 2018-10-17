СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

До следующего пилотируемого полёта состоятся три пуска ракет «Союз»

Короткая ссылка
Три пуска ракет семейства «Союз» будут проведены прежде, чем состоится запуск носителя «Союза-ФГ» с космонавтами. Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.
До следующего пилотируемого полёта состоятся три пуска ракет «Союз»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полёта, который планируется на начало декабря, по крайней мере три пуска — пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс», — цитирует РИА Новости Крикалёва.

Как сообщалось ранее, видеозаписи подтвердили, что блок первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» коснулся второй ступени, в результате чего произошло прерывание штатного старта.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить