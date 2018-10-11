Россия временно прекращает пилотируемые пуски после аварии с «Союзом»

Короткая ссылка
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пилотируемые пуски будут временно прекращены из-за ситуации с аварией «Союза МС-10».
Россия временно прекращает пилотируемые пуски после аварии с «Союзом»
  • РИА Новости

«Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всех обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность», — цитирует РИА Новости Борисова.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Ранее сообщалось, что в 1983 году произошла ситуация, аналогичная аварии «Союза МС-10»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить