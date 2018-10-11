Россия временно прекращает пилотируемые пуски после аварии с «Союзом»

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пилотируемые пуски будут временно прекращены из-за ситуации с аварией «Союза МС-10».

«Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всех обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность», — цитирует РИА Новости Борисова.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Ранее сообщалось, что в 1983 году произошла ситуация, аналогичная аварии «Союза МС-10».