Россия временно прекращает пилотируемые пуски после аварии с «Союзом»
- РИА Новости
«Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всех обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность», — цитирует РИА Новости Борисова.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Ранее сообщалось, что в 1983 году произошла ситуация, аналогичная аварии «Союза МС-10».