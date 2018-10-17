Госкомиссия изучает предоставленные США снимки аварийного полёта «Союза МС-10»

Соединённые Штаты предоставили России имеющуюся у них информацию относительно полёта корабля «Союз МС-10», сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос».

«Мы сейчас уже взаимодействуем с американскими коллегами. И они нам предоставили всю информацию... Комиссия сейчас анализирует снимки. Они могут дать какое-то понимание предвестников того, что происходило», — рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалёв.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» предоставит европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы комиссии по расследованию ЧП.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.