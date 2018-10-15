«Роскосмос» предоставит ЕКА и NASA результаты работы комиссии по «Союзу»

«Роскосмос» предоставит европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы комиссии по расследованию аварии корабля «Союз МС-10».

Отмечается, что глава ЕКА Дитрих Вёрнер выразил готовность оказать помощь в работе по выявлению причин нештатной ситуации с «Союзом».

«Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, пообещал предоставить европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы наших экспертов и принятых мерах для восстановления надёжности ракет-носителей семейства «Союз» для обеспечения безопасной доставки экипажей на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» начала работу на РКЦ «Прогресс».

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.