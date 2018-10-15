Комиссия по расследованию аварии с «Союзом» начала работу на РКЦ «Прогресс»

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Госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» начала работу на РКЦ «Прогресс».
Комиссия по расследованию аварии с «Союзом» начала работу на РКЦ «Прогресс»
  • РИА Новости

«В работе комиссии принимают участие специалисты предприятия, которые совместно со специалистами ракетно-космической отрасли осуществляют проверку этапов производства РН «Союз-ФГ», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее комиссия по расследованию аварии с «Союзом» начала работу на Байконуре.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.

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