Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку
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- РИА Новости
«Я летел с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, и он увидел, что на улице холодно и у меня нет куртки. Он снял с себя куртку и дал мне», — рассказал Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.
Также Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».
Ранее директор NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.