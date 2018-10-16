Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку

Короткая ссылка
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звёздный Городок после аварийной посадки «Союза МС-10» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратил внимание, что на улице холодно, и дал ему свою куртку.
Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я летел с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, и он увидел, что на улице холодно и у меня нет куртки. Он снял с себя куртку и дал мне», — рассказал Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.

Также Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить