Глава NASA уверен в прочном сотрудничестве с Россией

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Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
Глава NASA уверен в прочном сотрудничестве с Россией
  • © Reuters

«Я недавно провёл пресс-конференцию в Москве по поводу аварии при запуске «Союза» и нашего сотрудничества с Россией в космической сфере. Несмотря на политические разногласия, наши отношения с Россией в космосе будут оставаться прочными», — написал Брайденстайн в Twitter.

Ранее Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе.

Также 9 октября сообщалось, что Россия и США намерены в 2026 году запустить миссию к Венере.

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