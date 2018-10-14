Глава NASA уверен в прочном сотрудничестве с Россией

Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

«Я недавно провёл пресс-конференцию в Москве по поводу аварии при запуске «Союза» и нашего сотрудничества с Россией в космической сфере. Несмотря на политические разногласия, наши отношения с Россией в космосе будут оставаться прочными», — написал Брайденстайн в Twitter.

I recently held a press conference in Moscow about the Soyuz launch failure and our cooperation with Russia related to space activities. Despite our political differences, our relationship with Russia in space will continue to stay strong. pic.twitter.com/7AuTDrHci9 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 октября 2018 г.

Ранее Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе.

Также 9 октября сообщалось, что Россия и США намерены в 2026 году запустить миссию к Венере.