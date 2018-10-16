Астронавт Хейг высоко оценил действия Овчинина при аварийной посадке «Союза»

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Американский астронавт Ник Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».
Астронавт Хейг высоко оценил действия Овчинина при аварийной посадке «Союза»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Для меня всё было в новинку, это был мой первый полёт. Так что я должен отдать должное моему командиру Алексею Овчинину. Он закалённый космонавт, ветеран. И когда мы проходили через всё это, он был в состоянии объяснять мне, что является нормальным, а что нет», — заявил Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.

Ранее Овчинин в интервью RT рассказал, какая реакция была у Хейга во время аварии на корабле «Союз МС-10».

11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

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