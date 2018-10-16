Овчинин рассказал о реакции астронавта Хейга на аварию «Союза МС-10»

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Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, какая реакция была у американского астронавта Ника Хейга во время аварии на корабле «Союз МС-10».
Овчинин рассказал о реакции астронавта Хейга на аварию «Союза МС-10»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Ник, надо сказать, был молодцом. На протяжении всего нашего полёта, который длился чуть больше 19 минут от момента старта до момента посадки, он всегда, на всех этапах был в теме, поддерживал, помогал, отвечал на запросы Земли. И потом, после того как мы приземлились, как поисковые группы нас нашли и извлекли из спускаемого аппарата, в общем-то, я не видел испуга на его лице, то есть он молодец. Действовал грамотно», — сказал Овчинин.

Он добавил, что считает их экипаж слаженным и хотел бы в следующий раз полететь именно с Ником Хейгом.

Ранее астронавт NASA Скотт Келли оценил систему эвакуации корабля «Союз МС-10».

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