Астронавт Келли заявил, что система эвакуации «Союза МС-10» прекрасно сработала
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«В случае последнего старта определённо была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно, и экипаж безопасно вернулся на Землю», — отметил он.
Келли дважды в 2010 и 2015 году отправлялся к МКС на российских «Союзах».
11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.