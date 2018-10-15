Астронавт Келли заявил, что система эвакуации «Союза МС-10» прекрасно сработала

Астронавт NASA Скотт Келли в беседе с РИА Новости оценил систему эвакуации корабля «Союз МС-10».

«В случае последнего старта определённо была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно, и экипаж безопасно вернулся на Землю», — отметил он.

Келли дважды в 2010 и 2015 году отправлялся к МКС на российских «Союзах».

11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.