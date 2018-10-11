Космонавт Волков прокомментировал аварию «Союза МС-10»

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Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию «Союза МС-10».
Космонавт Волков прокомментировал аварию «Союза МС-10»
  • РИА Новости

«Сейчас ребятам повезло, что они живы остались. У них та высота хорошая, когда уже можно было спускаться на аппарате», — заявил он.

По его словам, был случай, когда стартовал Владимир Титов, и отказала ракета. Сработала аварийная система, космонавты благополучно приземлились.

«Дальше идёт участок, где нет спасения вообще. А когда третья ступень работает, там можно спастись», — добавил Волков.

Ранее сообщалось, что госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» приступила к работе на Байконуре.

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