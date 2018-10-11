Космонавт Овчинин об аварии «Союза»: быстро мы прилетели
«Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — цитирует телеканал «Звезда» космонавта.
Ранее RT опубликовал первое видео с Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом после аварийной посадки капсулы «Союза МС-10».
11 октября во время запуска «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
На борту корабля находились Овчинин и Хейг. Корабль был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане, экипаж жив.
Как стало известно позднее, авария зафиксирована на 165-й секунде полёта.