Космонавт Овчинин об аварии «Союза»: быстро мы прилетели

В сети опубликована запись переговоров капитана корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина с Центром управления полётами во время запуска с космодрома «Байконур».

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«Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — цитирует телеканал «Звезда» космонавта. Ранее RT опубликовал первое видео с Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом после аварийной посадки капсулы «Союза МС-10». 11 октября во время запуска «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. На борту корабля находились Овчинин и Хейг. Корабль был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане, экипаж жив. Как стало известно позднее, авария зафиксирована на 165-й секунде полёта.