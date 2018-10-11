Авария «Союза МС-10» зафиксирована на 165-й секунде полёта
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, согласно трансляции «Роскосмоса», диктор сказал фразу «авария носителя» на 165-й секунде полёта.
Ранее стало известно, что Россия временно прекращает пилотируемые пуски после аварии с «Союзом».
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. Экипаж жив.