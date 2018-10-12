В ФМБА заявили, что Овчинин и Хейг отправятся на курорт
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«На курорт, конечно, они поедут. Не могу сказать, что сейчас, но поедут обязательно. Когда поставим диагноз, будет ясно, чем лечить. А чтобы поставить диагноз, всегда привлекают все силы и техников, инженеров, науку и, естественно, космонавтов», — цитирует его РИА Новости.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Космонавтам удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
Госкомиссия по расследованию аварии приступила к работе на Байконуре.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.