В «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены результаты расследования ЧП с «Союзом МС-10»

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв рассказал, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз МС-10».

«Комиссия начала работать вчера (11 октября. — RT). К 20-м числам октября должны уже быть получены результаты. Первые элементы конструкции найдены в Казахстане, в степи... После анализа будут приняты необходимые меры, будут продолжены полёты», — уточнил он.

Также, по словам Крикалёва, окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.

«Версий пока окончательных нет. Понятно, что непосредственная причина связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени», — заключил специалист.

RT вёл прямую трансляцию.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Российскому космонавту Алексею Овчинину и американскому астронавту Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

Госкомиссия по расследованию аварии приступила к работе на Байконуре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.