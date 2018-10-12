В «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены результаты расследования ЧП с «Союзом МС-10»
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- РИА Новости
«Комиссия начала работать вчера (11 октября. — RT). К 20-м числам октября должны уже быть получены результаты. Первые элементы конструкции найдены в Казахстане, в степи... После анализа будут приняты необходимые меры, будут продолжены полёты», — уточнил он.
Также, по словам Крикалёва, окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.
«Версий пока окончательных нет. Понятно, что непосредственная причина связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени», — заключил специалист.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Российскому космонавту Алексею Овчинину и американскому астронавту Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
Госкомиссия по расследованию аварии приступила к работе на Байконуре.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.