В ФМБА рассказали о самочувствии Овчинина и Хейга

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Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников рассказал, как себя в настоящий момент чувствуют космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг.

Об этом сообщает ТАСС.

«На всякий случай перестраховались — сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре они ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, весёлые, сейчас повезём в Москву», — сказал он.

Рогожников указал, что всё это время они были под наблюдением врачей.

Он также уточнил, что противопоказаний к новым полётам у космонавтов нет.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Отмечается, что госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» под руководством главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уже приступила к работе на Байконуре.

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