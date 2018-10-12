В Казахстане обнаружены обломки всех ступеней корабля «Союз МС-10»
- Reuters
«Сегодня днём обнаружены ступени космического корабля. Первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасения обнаружены в радиусе 40 км от села Талап Улытауского района Карагандинской области», — приводит ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».
В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.
11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.