В Казахстане обнаружены обломки всех ступеней корабля «Союз МС-10»

Короткая ссылка
Обломки всех ступеней корабля «Союз МС-10», потерпевшего аварию во время запуска с новым экипажем МКС с комплекса Байконур, обнаружены в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в МВД республики.
В Казахстане обнаружены обломки всех ступеней корабля «Союз МС-10»
  • Reuters

«Сегодня днём обнаружены ступени космического корабля. Первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасения обнаружены в радиусе 40 км от села Талап Улытауского района Карагандинской области», — приводит ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».

В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить