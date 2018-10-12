Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что полёт на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга запланирован на весну 2019 года.

«Мы вернулись в Звёздный (Городок. — RT). Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — написал Рогозин в Twitter.

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Космонавтам удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

Госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» приступила к работе на Байконуре.