Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года

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Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что полёт на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга запланирован на весну 2019 года.
Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года
  • Reuters

«Мы вернулись в Звёздный (Городок. — RT). Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — написал Рогозин в Twitter.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Космонавтам удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

Госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» приступила к работе на Байконуре.

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