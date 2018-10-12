Рогозин: полёт Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну 2019 года
- Reuters
«Мы вернулись в Звёздный (Городок. — RT). Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — написал Рогозин в Twitter.
Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Космонавтам удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
Госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» приступила к работе на Байконуре.