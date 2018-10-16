Новый экипаж отправится на МКС в начале декабря

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Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв в интервью RT заявил, что новый экипаж отправится к Международной космической станции в начале декабря.
Новый экипаж отправится на МКС в начале декабря
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Он напомнил, что на середину ноября изначально планировался выход в открытый космос для изучения «того повреждения корабля, про который совсем недавно говорили СМИ».

«Следующий полёт, кстати, планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немножечко пораньше его сделать. В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот, который планировался», — рассказал он.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» собирается ускорить подготовку новой ракеты-носителя

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж МКС совершил аварийную посадку.

Полёт этого экипажа на станцию запланирован на весну 2019 года.

Изначально ожидалось, что космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыкован к МКС, во время выхода в открытый космос 15 ноября. 

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