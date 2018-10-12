«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя

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«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя, об этом сообщается на сайте компании.
«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя
  • РИА Новости

«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства», — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».

В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.

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