«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя, об этом сообщается на сайте компании.

«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства», — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».

В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.