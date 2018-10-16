«Экипаж полетит в начале декабря»: Крикалёв о новой экспедиции на МКС и расследовании обстоятельств аварии «Союза МС-10»

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв ответил на вопросы RT в прямом эфире. Ранее специалист назвал предварительные причины аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10», на борту которого находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. По словам Крикалёва, при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя произошло соприкосновение, а затем — отклонение от штатной траектории и разрушение нижней части второй ступени. Овчинин и Хейг благополучно совершили экстренную посадку. Впоследствии глава NASA поблагодарил российских коллег за профессиональные действия, которые позволили спасти экипаж корабля.