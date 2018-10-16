«Сработала автоматика аварийного спасения»: космонавт Овчинин о нештатной ситуации на корабле «Союз МС-10»

Командир экипажа «Союза МС-10» Алексей Овчинин дал интервью RT. 11 октября Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг стартовали на МКС с Байконура, однако во время запуска произошла авария. Экипаж совершил экстренную посадку, их капсула благополучно приземлилась в центральной части Казахстана. Позднее глава американского космического агентства поблагодарил российских коллег за слаженную работу по спасению Овчинина и Хейга. В данный момент причины ЧП устанавливаются. Специалисты полагают, что при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя произошло соприкосновение, которое привело к отклонению от заданной траектории и разрушению нижней части второй ступени.