По полной программе: 31 января жители Земли увидят уникальное суперлуние

31 января 2018 года с 14:48 до 18:11 по московскому времени можно будет увидеть одновременно затмение, суперлуние и полнолуние. В последний раз астрономы наблюдали это редкое небесное явление 150 лет назад. В пиковой фазе спутник нашей планеты окрасится в кроваво-красный цвет. По словам экспертов, лучше всего затмение будет видно жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об уникальности этого космического явления и о его научной ценности — в материале RT.

Три в одном

Суперлуние — это момент, когда полная Луна находится максимально близко к перигею (ближайшей к Земле точки орбиты нашего спутника). При этом создаётся впечатление, что спутник Земли светит на 30% ярче, а его диаметр на 14% больше. Суперлуние 31 января уникально тем, что совпадёт с полным затмением Луны. За цветовую гамму этого явления отвечают верхние слои атмосферы, сквозь которые проходит свет, падающий на Луну. В зависимости от состава и состояния атмосферы спутник Земли приобретёт красноватый или коричневатый оттенок.

«31 января в 15:51 мск Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнётся полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень тёмным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе», — говорится в сообщении Московского планетария.

Астрономы прогнозируют, что в 16:29 по московскому времени Луна окрасится в кроваво-красный цвет и окажется вблизи центра земной тени. В этот момент наступит максимальная фаза полного затмения, которое продлится примерно 77 минут. Затем Луна начнёт постепенно выходить из земной тени. При этом фазы Луны будут очень быстро сменять друг друга, пока спутник Земли не откроется полностью. Это произойдёт в 7 часов вечера.

Примечательно, что это будет уже второе суперлуние с начала года: первое было 2 января. А сочетание трёх явлений сразу — затмения, суперлуния и полнолуния — в последний раз наблюдалось больше 150 лет назад, в 1866 году.

Красная Луна

Наблюдать необычное явление можно будет почти на всей территории России, обещают учёные. Но полную фазу затмения будет лучше всего видно жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Полные лунные затмения бывают раз в год в среднем. Следовательно, с суперлунием это совпадает раз в 20—30 лет. Лучше всего это явление будет видно восточнее Урала — с 17 до 20 часов. В Европейской части России Луна будет уже восходить в полной фазе затмения. Значит, наблюдение лучше всего начать сразу на закате солнца — в этот момент будет восходить красная луна», — пояснил в беседе с RT научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» астрофизик Станислав Короткий.

Как сообщается на сайте Московского планетария, в столице красновато-бурая Суперлуна появится над горизонтом после 17:00. После этого примерно в течение часа можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок — при условии, что небо будет безоблачным, конечно.

Впрочем, каких-то особенно ярких визуальных эффектов ждать не стоит, говорят эксперты.

«Ничего уникального не будет. Термин «Суперлуна» придумал астролог, верящий, что Луна в момент максимального приближения к Земле каким-то образом влияет на природу. Но это не так. В действительности изменения в размере Луны на глаз нельзя заметить. При хорошей погоде мы сможем наблюдать обычное лунное затмение», — рассказал RT главный редактор журнала «Популярная астрономия» Игорь Лисов.

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Для тех, кому из-за плохой погоды не удастся увидеть лунное затмение, проект Virtual Telescope Project организует трансляцию этого явления.

Однако затмение Суперлуны — это не только красивая картинка. По словам специалистов NASA, затмение позволит учёным увидеть, что происходит, когда поверхность спутника Земли быстро остывает.

«Можно по-новому взглянуть на ландшафт Луны, если наблюдать её во время затмения с помощью тепловизионной камеры, которая будет регистрировать инфракрасное излучение с поверхности спутника, — приводит The Guardian слова Пола Хейна, специалиста лаборатории атмосферной и космической физики Колорадского университета в Боулдере. — В таком случае обычно незаметные области вокруг некоторых кратеров начинают светиться, потому что породы около них всё ещё тёплые».

В следующий раз наблюдать полное затмение Луны земляне смогут 27 июля 2018 года. Оно продлится рекордные 103 минуты. Его смогут увидеть все россияне, кроме жителей северных широт.