Затмение Суперлуны ожидается 31 января
- Reuters
Как заявили в пресс-службе Московского планетария, в этот день полная Луна, став Суперлуной, попадёт в тень Земли, и произойдёт затмение естественного спутника.
Видимый диаметр Луны вырастет примерно на 8%, а её диск станет красно-бурым.
Сотрудник планетария Людмила Кошман рассказала, что расстояние между планетой и спутником составит 358 994 км.
Увидеть лунное затмение можно будет практически на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на Дальнем Востоке. В Москве красно-бурая Суперлуна взойдёт после 17:00, уже начав выходить из тени Земли.
Ранее m24.ru сообщало, что в Московском планетарии разработали уроки астрономии по абонементам.