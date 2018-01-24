Затмение Суперлуны ожидается 31 января

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Редкое астрономическое явление — затмение Суперлуны — произойдёт 31 января, сообщает kp.ru.
Затмение Суперлуны ожидается 31 января
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе Московского планетария, в этот день полная Луна, став Суперлуной, попадёт в тень Земли, и произойдёт затмение естественного спутника.

Видимый диаметр Луны вырастет примерно на 8%, а её диск станет красно-бурым.

Сотрудник планетария Людмила Кошман рассказала, что расстояние между планетой и спутником составит 358 994 км.

Увидеть лунное затмение можно будет практически на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на Дальнем Востоке. В Москве красно-бурая Суперлуна взойдёт после 17:00, уже начав выходить из тени Земли.

Ранее m24.ru сообщало, что в Московском планетарии разработали уроки астрономии по абонементам.

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