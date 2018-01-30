Максимальное сближение: 8 самых красивых фотографий суперлуния

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Ольга Сергеева
Днём 31 января при ясной погоде жители разных уголков планеты смогут увидеть суперлуние. Это уникальное астрономическое явление наблюдается, когда полнолуние совпадает с наибольшим сближением естественного спутника планеты с Землёй. По прогнозам астрономов Московского планетария, в столице красновато-бурую Луну можно будет увидеть над горизонтом после 17:00 мск. Как выглядело это астрономическое явление в разных странах в предыдущие годы — в материале RT.
Максимальное сближение: 8 самых красивых фотографий суперлуния
  • © Владимир Сергеев / РИА Новости

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