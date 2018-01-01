Новогодний подарок из космоса: в ночь с 1 на 2 января жители Земли смогут увидеть суперлуние

В начале нового года земляне смогут наблюдать суперлуние. Это явление происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к Земле точку орбиты. Какие ещё астрономические события ожидаются в январе 2018 года — в материале RT.

Больше и ярче

Суперлуние — это полнолуние, которое происходит в тот момент, когда спутник Земли находится в перигее своей эллиптической орбиты. В этот момент Луна ближе всего подходит к планете. В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

«Редкое суперлуние ожидает нас в ночь на 2 января 2018 года. Луна подойдёт к Земле в 00:56 мск очень близко — на 356 тыс. км, а в 5:25 мск будет полнолуние. Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды», — говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Сами астрономы не считают, что в суперлуние заслуживает особого внимания. Так, по словам старшего научного сотрудника Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Владимира Сурдина, разницу в размерах видимого диска Луны очень сложно заметить невооруженным глазом, и только специальные астрономические приборы помогут увидеть изменения. Однако подобные явления пробуждают у людей интерес к астрономии.

Один из ведущих американских астрофизиков Нил Деграсс Тайсон накануне суперлуния 3 декабря заявил, что это явление переоценивают.

«Нынешняя суперлуна будет всего на 1% ярче, чем в ноябрьское полнолуние. Если полнолуние в прошлом месяце сравнить с пиццей диаметром 16 дюймов, то суперлуние можно сравнить с пиццей в 16,1 дюйма», — написал он на своей странице в Twitter.

Эксперты отмечают, что увидеть суперлуну можно будет только на безоблачном небе.

Астрономический январь

Новогоднее суперлуние положит начало целой череде необычных астрономических явлений. Второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадёт с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 18 часов. Днём 30 января Луна подойдёт к Земле на расстояние 358 тыс. км, а 31 января в 18:28 мск произойдёт полнолуние и полное затмение Луны.

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В Москве суперлуна взойдёт над горизонтом после 17:00, уже выходя из тени Земли, поэтому до 18:00 можно будет наблюдать, как лунный диск постепенно теряет красноватый оттенок. От начала до конца затмение Луны будет видно на Дальнем Востоке, где уже наступит 1 февраля.

Вслед за суперлунием землян ожидает первый звездопад 2018 года — метеоритный поток Квадрантиды. Пик этого метеоритного потока придётся на ночь с 3 на 4 января. Обычно в это время можно наблюдать до 100 метеоров в час, однако полнолуние в ночь со 2 на 3 января может помешать наблюдениям, и жители Земли увидят в небе не больше 30 метеоров за час.

Метеорный поток

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© David Becker

Во всей своей красе метеорный поток Квадрантиды предстанет перед жителями Северного полушария. Из северной оконечности созвездия Волопас, где начинается поток, метеоры будут входить в земную атмосферу со скоростью около 145 тыс. км/ч и сгорать на высоте примерно 80 км.