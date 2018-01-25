Запуск первой за 40 лет российской лунной миссии запланирован на 2019 год
Запуск первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии запланирован на 2019 год . Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.
«Запуск аппарата «Луна-25» намечен на 2019 год. Разработка аппарата ведётся в рамках ОКР «Луна-25», — приводит сообщение РИА Новости.
Целью миссии станет изучение химического состава реголита полярных областей Луны. Также приборы на борту аппарата будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.
Ранее в РКК «Энергия» рассказали о сроках запуска российской сверхтяжёлой ракеты к Луне.
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